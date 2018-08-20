Солнечная Италия зовет якутян!

Очень часто при выборе места для предстоящего путешествия, определяющим становится потребность человека в новых впечатлениях, новых знаниях, новых ощущениях. А бывает и так, что человек ищет ответы на важные жизненные вопросы или нуждается в исцелении.

Для тех кто только стоит планы на предстоящий отдых, и тем кто уже собирается в отпуск в солнечную Италию рекомендуем непременно посетить г.Бари (регион Апулия). Ведь именно здесь располагается построенная в XI веке базилика Святого Николая (Basilica di San Nicola). Она привлекает много паломников, поскольку здесь хранятся исцеляющие мощи одного из самых почитаемых святых христианского мира — св. Николая Чудотворца, которые были перенесены из Мир Ликийских барийскими моряками в 1087 году. Считается, что молитвы у мощей помогают детям, пожилым, людям нуждающимся в исцелении, торговцам, морякам и путешественникам.

Удобнее всего посещать Бари туристам, отдыхающим на побережье Адриатического и Ионического морей. Предусмотрены такие паломнические экскурсии и в рамках наших туров в Италию.



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