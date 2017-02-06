Солисты якутской оперы попали в ДТП

На прошлой неделе Государственной театр оперы и балета им. Суоруна Омолоона по традиции, заложенной еще в далеком 1982 году, направил на благотворительный концерт в Намский улус своих солистов. На этот раз были направлены прима якутской оперы, лауреат международных конкурсов Феодосия ШАХУРДИНА и Мотрена СЕМЕНОВА. Как обычно, намская сторона отправила за солистами свою машину.



На территории Намского улуса автомобиль попал в ДТП. К счастью, солисты оперы были пристегнуты ремнями безопасности. Считается, что пострадавших в ДТП, нет. Происшествие не афишируется. Комментарий пресс-службы ГТОиБ будет размещен в ближайшее время.

Источник: Ирина НИКОЛАЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU.