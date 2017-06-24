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24 июня 2017, 22:44
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Солисты корейской оперы, муниципальный хор и саксофонист Shim Psalm Jong выступили в Якутске

С 8 июня по 3 июля на разных площадках Якутска звучит международный фестиваль классической музыки «Классика белых ночей».
18 июня на сцене Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева — Суорууна Омоллоона выступили солисты корейской оперы: Kang Whaja , Kang Hyemyung, Kim Anna, Park Heera, Moon Jina, Kim Sooojung, Oh Sewon. Аккомпанировал гостям симфонический оркестр ГТОиБ под руководством дирижера Но Тэ ЧОЛ. Они исполнили популярнейшие арии и ансамбли из зарубежных опер. «Травиата», «Леонора», «Кармен», «Турандот» и многие другие. Южнокорейские гости в полной мере показали свою элегантность, утонченность, музыкальность и артистичность.
Зал очень тепло принимал артистов. В числе зрителей были также представители Южной Кореи, которые поддерживали своих земляков.

22 июня состоялся большой концерт, в котором приняли участие симфонический оркестр ГТОиБ под руководством дирижера Но Тэ Чол, хор ГТОиБ (хормейстер Октябрина ПТИЦЫНА) и гости из Республики Корея Shim Psalm Jong (саксофон), муниципальный хор г.Танджин под руководством дирижера Kyung -Hwa Baek.

Первое отделение концерта началось с исполнения трех танцев из балета «Лебединое озеро» П.И.Чайковского, симфоническим оркестром ГТОиБ.

Shim Psalm Jong — один из ведущих саксофонистов Южной Кореи. Музыкант дает концерты в городах Кореи, США, Японии и России. В Якутске Shim Psalm Jong исполнил три произведения с оркестром ГТОиБ. В том числе и знаменитейший «Вокализ» С.Рахманинова. Саксофонист впечатлил не только техникой своей игры и ярким звучанием инструмента, но больше всего поразил своей музыкальностью, отношением к исполняемому произведению. Даже из зала было видно, Shim Psalm Jong всем своим телом, лицом и душой находится под воздействием мелодии и ритма. В последнем джазовом зажигательном произведении музыкант уже настолько тесно общался со зрителями, что спустился вниз со сцены, чтобы подойти поближе к самым активным поклонникам.

«Саксофонист Shim Psalm Jong исполнил произведения своей программы как настоящий вокалист! Динамические оттенки, драматургия музыки, игра ритмов и новейший прием звукоизвлечения из защепки бочка инструмента с помощью языка — просто высшего уровня», — отметил якутский композитор Владимир КСЕНОФОНТОВ.
Муниципальный хор г.Танджин исполнил пять песен из сценической кантаты Карла Орфа Carmina Burana совместно с хором ГТОиБ. «Артисты хора г.Танджин оказались очень приятными и простыми в общении. Их профессиональная подготовка, отношение к своему делу и дружелюбность нас очень впечатлили. Они все были очень модно одеты в обычной жизни, а на концерте облачились в национальные корейские костюмы — ханбок. Мы много фотографировались вместе, и корейские друзья научили нас популярным у них приемам селфи»,- делится артист хора ГТОиБ Александр ЭВЕРСТОВ.

Второе отделение состояло из четырех блоков, в которых Муниципальный хор г.Танджин исполнил произведения из разных частей света: Кореи, Европы, России и Латинской Америки.
Художественный руководитель и дирижер хора Kyung -Hwa Baek прошла обучение в Сеуле и в Италии. Имеет множество престижных наград и большой опыт работы в оперном искусстве. С 1988 года до 2016 она работала пианистом и помощником дирижера Национального хора Кореи. С 2016 стала руководителем муниципального хора г.Танджин. Все артисты хора- профессиональные вокалисты. Многие из них блестяще исполнили сольные оперные партии. Аккомпанировали хору замечательные пианистки Hyun-Im Kim и Jin-Sil Jung.
Программа, выбранная Kyung -Hwa Baek никого не оставила равнодушным. Особенно впечатлили популярные корейские песни: шуточная Jack and Jill, медитативная, с необычной замысловатой мелодией песня про жизнь буддийской монахини (танец Hee-Eun Park), поразительно красивая Senoya с великолепно исполненными соло партиями от Hye-ri Im, Kyung -Bae Kim и Eun-na Kim, а также самая известная корейская песня Arirang.

Далее хор исполнил сцены из классических опер. Это сцена вальса из оперы «Евгений Онегин» (соло Min-Sung Park), «Молитва» из оперы « Моисей и Фараон» (соло Kyung- Bae Kim, Ki-Jung Lee, Sun-Eun Jung), «Триумфальная сцена» из «Аиды» и «Nessun Dorma” из «Турандот», в которой соло спели беспроигрышные три тенора.
Пришло время всем зрителям подпевать и хлопать в такт, потому что корейский хор исполнил знаменитые русские песни «Калинка», «Миллион роз» и «Катюша». Песни были представлены в очень интересных, оригинальных аранжировках. Например, «Катюша» прозвучала в виде необычного канона. Нужно признать, что русское произношение у артистов муниципального хора г.Танджин очень приличное.
В последнем блоке академический хор смог действительно удивить зрителей. Под аргентинские мелодии артисты начали танцевать! Хотя движения были весьма простые, но вид общей картины и настроение вокалистов передалось сильной позитивной энергией прямо в зрительный зал. Корейский хор доказал, что академическое выступление может быть не только красивым и возвышенным, но и задорным, веселым. В финальном номере Por Una Cabeza сольную партию исполнил уже знакомый якутянам по партии Радамеса в опере «Аида», обладатель незабываемого тенора Joon-Mo Kim.

Дирижер Kyung -Hwa Baek от всей души благодарила всех организаторов фестиваля «Классика белых ночей». В том числе главу города Танджин — Кима Хонг ЧЖАНА, который является ярым поклонником музыки.
Фестиваль «Классика белых ночей» продолжает знакомить жителей и гостей Якутии с музыкальным искусством Южной Кореи. Впереди четыре концерта из программы фестиваля, в том числе Торжественное закрытие «Классики белых ночей».

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Источник: Саргылана ЯКОВЛЕВА. Фото предоставлены Дмитрием ОКОНЕШНИКОВЫМ, руководителем PR-службы ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона.
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