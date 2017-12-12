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Культура & Образование
12 декабря 2017, 16:30
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Солист Якутской филармонии, балалаечник Дмитрий Швецов выступил с Андреевским оркестром

9 декабря в Белом зале Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого прошел «Вечер с Андреевским оркестром» с участием Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева (художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России Дмитрий Хохлов) и солиста Государственной филармонии Республики Саха (Якутии) имени Г.М. Кривошапко, заслуженного артиста РС(Я) Дмитрия Швецова.  

В программе «Вечер с Андреевским оркестром» прозвучала популярная музыка русских и зарубежных композиторов. Дирижер — заслуженный артист России Владимир Фонин.
Впервые солист Филармонии Якутии Дмитрий Швецов исполнил в составе Андреевского оркестра произведения Ф.Крейслер «Венской каприччио», Николо Паганини «Венецианский карнавал», А. Шалов «Винят меня в народе» и «Валенки».

Руководство оркестра пригласило Дмитрия Швецова принять участие в одном из концертов Андреевского оркестра.

«Играть с таким прославленным коллективом — большая честь. Этот оркестр первый профессиональный оркестр русских народных инструментов, днем основания которого является 20 марта 1888 года. Прикоснуться к истории, к традициям, к истокам нашего жанра вызывает чувство трепета и, конечно, радости. Оркестр высокопрофессиональный и играть было абсолютно свободно и легко. Хочется выступать с таким оркестром как можно чаще», — отметил наш профессиональный якутский артист-балалаечник Дмитрий Швецов.

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Источник: Автор Алла Кондратьева. Фото Василий Иннокентьев.
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