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Солист легендарного ВИА «Синяя птица» встретил свою любовь в Усть-Нере

Любовь – это именно то чувство, о котором хочется рассказать другим людям, поведать о том прекрасном состоянии, которое переполняет душу каждого влюбленного человека. Прошло уже более года с того момента, как популярная группа «Синяя птица» выступала на праздновании 80-летия поселка Усть-Нера, куда их пригласил меценат Александ Карась. Но Сергей и Вера почти каждый день вспоминают эту судьбоносную встречу на Колыме.

Солист легендарной ВИА «Синяя птица» Сергей Лелявин и московский журналист Вера Михалёва нашли своё счастье в Усть-Нере. 

— Вера, как все начиналось?

— До сих пор эта встреча и дальнейшие события – большая загадка. Каждый из нас в Усть-Нере в августе выполнял свою работу. Я вместе с администрацией, управлением культуры Оймяконского района и коллегами занималась организацией празднования 80-летия Усть-Неры, а местный бизнесмен, который всегда помогает в проведении любых мероприятий, дабы порадовать местных жителей, пригласил на юбилей легендарный ВИА «Синяя птица».

Наше плотное рабочее общение началось уже у трапа самолета в аэропорту Усть-Неры. За 42 года гастролей этой группы на Полюсе холода в Оймяконье им выступать еще не приходилось.

Интересно было наблюдать за искренним удивлением артистов здешними местами. Казалось бы, многое уже повидали, а до сих пор удивляются, как дети. Взрослые, именитые люди, которых до сих пор зрители «носят на руках», не потеряли способности радоваться новому и оставаться очень простыми и человечными в общении.

Я, разумеется, про настоящую «Синюю птицу» говорю под руководством Алексея Комарова, а то у них двойников полно. Но во время работы мне было не до романтики. Просто заметила краем глаза, что один из артистов – ну, очень скромный.

Тихий такой, таинственный даже, держится все время на дистанции, но все видит и тоже замечает. Это показалось забавным.

Мы даже тут с ним и не общались толком. Потом уже, листая фотографии, нашли групповое фото, где я кого-то дружески обнимаю. Присмотрелись – а это я его обнимаю. Мы этого момента оба не помним. А нас уже на небесах в это время соединили.

— Что именно понравилось в Сергее? Вы ведь тоже не обделены вниманием, наверняка и поклонников много было…

— За 20 лет работы на телевидении я привыкла к разным знакам внимания. Очень много было контактов с людьми. Мой журналистский профиль – новости, кого только не видела за эти годы. Безусловно, кому-то нравилась, были и предложения, и настойчивые ухаживания, даже преследования. Но сразу видишь – где фальшь, где нездоровый умысел, а где – чистые намерения. Последнее – гораздо реже. Поэтому первое, что обратило на себя внимание – правдивость и искренность. Мы оба с Серёжей в плане отношений многое повидали. И если уж совсем честно, ни он, ни я не планировали с кем-то строить серьезные отношения. Меня вполне устраивала моя жизнь. Абсолютно самостоятельная и наполненная работой, творческими планами. У него – тоже все достаточно по-житейски понятно складывалось и шло своим чередом. Но, как говорят, человек предполагает, а Бог – располагает. Более года как мы живем вместе. Шутим даже, что идет очередной медовый месяц второго медового года!

— Получается, вы начали всерьёз общаться уже спустя какое-то время после посещения  поселка Усть-Нера?

— Да, вскоре после возвращения домой. Сережа нашел меня в одной из социальных сетей, и мы в буквальном смысле завалили друг друга фотографиями. Сергей присылал мне песни в своем исполнении, у него потрясающий голос, талантлив неимоверно, но при этом чрезвычайно скромен, не бьет себя в грудь, не лезет на глаза, не доказывает никому свою исключительность. Это только мало профессиональным коллективам свойственно.

А «Синяя птица» — это бренд. Кого попало туда не берут. Во время гастролей в Усть-Нере он много снимал здесь, в поселке, оказывается. Я поняла, что он видит окружающий мир так же, как и я. Видит именно хорошее – красоту природы, характеры людей, особенные места в пространстве. Да у вас тут лучше место на земле, не шучу! Прыгаю до потолка всякий раз, когда предстоит поездка в Усть-Неру. Не понимаю, почему молодые люди после учебы не всегда возвращаются сюда. Едут в Москву, в Питер, на материк, как вы говорите. Понятно, что цивилизация во всех ее проявлениях манит тех, кто только начинает жить. Но поверьте человеку, давно живущему в Москве, здесь у вас – гораздо больше возможностей для самореализации, для профессионального роста, при наличии мозгов, разумеется. И дышится здесь легче во всех смыслах, и люди лучше, и отношения крепче. И те, кто сбежал с родной земли, поверьте, каждый день по театрам или музеям не ходят. Дом-работа-выживание.

Мы с Сергеем в Москве постоянно вспоминаем Оймяконье. Недавно начала его талант «использовать» во благо Усть-Неры. К 23 февраля он спел песню «От героев былых времен», и я смонтировала небольшой видеоряд из событий, которые снимала в поселке. Разослали всем друзьям, партнерам, душевно и патриотично получилось.

— Получается, работая в разных сферах, вы находите общие темы для сотрудничества? На одной романтике долгие отношения не построишь, так ведь?

— Ой, у нас столько общих тем нашлось с самого начала! И зимняя рыбалка, и любовь к природе, фотографиям, фильмам, изучению окружающего мира, мы говорим на разные темы и не замечаем, как время летит, а главное – слышим и понимаем друг друга. Это непросто в нашем возрасте (Сергею – 56, мне – 48) взять и быстро приспособиться друг к другу. Сережа – очень деликатный человек, понимающий, терпеливый. Меня мало кто может выдержать с жестким характером и буйным темпераментом в личном пространстве. А с ним, простите, как послушная овечка себя чувствую, даже пирожки научилась печь и вспомнила, как вяжут свитера. Меня такой никто еще не видел. Сама удивляюсь своим новым женским талантам.

— Сергей – человек публичный, наверняка, поклонниц много? Неужели ничего не мешало созданию личных отношений?

— Я меньше всего желала себе в спутники жизни человека, для которого большая часть жизни проходит на сцене. Я его «теряю» в каком-то смысле, когда он парит на сцене, ездит на гастроли, возвращается домой из другой реальности как будто. Но весь фокус — в том, что и эта, и та реальность по-разному хороши. Поэтому дома я снимаю командирскую фуражку, он снимает сценический образ, и мы становимся просто любящими людьми, которые помимо общего пространства имеют и свои миры. А с поклонницами – пусть любят, обнимают, дарят цветы… Внимание всегда приятно, я по себе знаю. Но Сергей очень верный. Я вижу, что кроме меня ему никто не нужен. Ну повылезали какие-то бывшие, как тараканы. И у меня, и у него. В начале отношений так бывает. Но старые двери закрыты. Когда душу полностью занимает один человек, другим там места нет.

— Говорят, женщина выбирает мужчину, который похож на ее отца. А в Вашем случае это так? 

— Абсолютно так. Папа для меня – идеал настоящего мужчины, человека. Постоянно нахожу отражение личности отца в моём Серёже. Часто думаю – так же не бывает! Теперь осталось только поверить, что все это правда. Мы немного разучились быть счастливыми в личной жизни. К этому тоже надо привыкнуть. Кстати, сходство с личностью папы я нашла и в очень уважаемом мной человеке — вашем земляке, меценате-промышленнике Александре Карасе. Его в Оймяконье все знают, он очень многое сделал, делает и планирует для райцентра и наслегов. Одна только Площадь Победы в Усть-Нере чего стоит! Ни в одном поселке такого мемориального комплекса нет. Замечаю, что оймяконцы в последние годы стали как-то сплочённее, в самом истинном смысле — патриотичнее. Из соседних улусов стали на праздники людей приглашать, если радость – то общая, если беда – тоже всем миром разрешается. Никакая политика и придуманные политологами проблемы не смогут разделить людей, если есть общее желание жить и работать, хорошо и дружно жить, то есть. А это все создается только на местах. И роль отдельного человека в этих вопросах может быть очень велика.

— Появился у вас уже какой-то рецепт личного счастья?

— Помните фразу из «Маленького принца» — «Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь». Надо слушать свое сердце, чувствовать и беречь друг друга. Глаза часто обманывают. Красивое тело, молодость – недолговечны. Я знаю точно, если люди вместе становятся лучше, если есть факт взаимного развития, общие интересы, дела, взгляды, принципы, то отношения будут красивы всегда. У нас небольшая разница в возрасте, это тоже очень важно. Мезальянсы во всех смыслах – порочны и бесперспективны. Ну вы сами видите по ТВ, что происходит с теми, кто пытается влюбить в себя женщин значительно моложе. Разбитые сердца, «отжатая недвижимость», пустые карманы…

С человеком надо быть на одной волне – творческой, человеческой, возрастной, эмоциональной. Вот и весь секрет. Только время, когда это произойдет – от нас скрыто. Поэтому – просто живите и верьте! Любовь нечаянно нагрянет…

https://www.pronline.ru/ViewPressRelis.aspx?reliseid=6983

Источник: Pronline.ru
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