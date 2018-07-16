Сокращения изучения якутского языках в школах не будет

Сокращения изучения якутского языка в школах республики не будет. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил врио главы республики Айсен Николаев по итогам встречи с заместителем руководителя администрации Президента РФ Магомедсаламом Магомедовым, который отвечает за межнациональные и межконфессиональные отношения.

«Мы обсудили ряд проблемных вопросов, которые требуют решения не только на уровне нашей республики, но на уровне всей страны, в частности был обсужден вопрос по принятию закона по языкам. Здесь мы пришли к пониманию, что в республике нет вопросов и никогда не было в этой части, у нас обучение на втором государственном языке всегда было добровольное», — сказал Айсен Николаев, добавив, что в Якутске была такая ситуация, что родители не могли при желании обучить своих детей на якутском языке.

«Те изменения, которые внесены в данные проект, они в целом решают эти проблемы, никаких перегибов не будет. В наших школах не будет сокращения изучения якутского языка. Другой вопрос в том, чтобы этот вопрос у нас должен мониториться и держаться на контроле», — подчеркнул Николаев.

Законопроект был предложен в апреле депутатами всех думских фракций, и к его доработке также подключились все фракции и депутаты от национальных республик, совместно с представителями министерства просвещения РФ, Федеральной службы в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и администрации Президента.

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов отметил, что предлагается, что выбирать язык будут родители или законные представители детей перед первым и пятым классом. «Каждый из языков народов нашей страны является не только национальным достоянием, но и мировым достоянием, достоянием мировой культуры. В целом, как известно, нашу цивилизацию всегда отличала повышенная толерантность, национальная терпимость, стремление поддержать развитие национальных языков, в отличие от многих западных стран, которые уничтожали цивилизации, народы, языки», — приводятся слова Вячеслава Никонова на сайте Госдумы.

На данный момент законопроект принят 19 июня в первом чтении и к 18 июлю ожидаются поправки. Ко второму чтению предполагается внести поправки, в частности, родители сами смогут выбрать язык обучения ребенка и образовательные стандарты должны обеспечивать это право. Также планируется создать фонд поддержки изучения родных языков, включая языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Кроме того, будет разработана концепция преподавания родных языков и будут выделены средства из федерального бюджета на поддержку создания учебников по изучению родных языков.