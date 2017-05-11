В столице республики в рамках Года экологии в Российской Федерации проводится конкурс на создание видеороликов на тему: «Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля».

Организаторы конкурса – Окружная администрация города Якутска, Комитет охраны природы города Якутска. Конкурс проводится в целях воспитания бережного отношения к природе, формирования экологической культуры, активной гражданской позиции по сохранению среды обитания и здоровья человека, вовлечения подрастающего поколения, горожан в природоохранную деятельность.

Основная тематика конкурса — «Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля», куда могут быть включены сюжеты:

— Экологические календарные праздники;

— Экологическое образование и просвещение;

— Экологические маршруты;

— Рациональное энергопотребление и предотвращение глобального потепления;

— Сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа СО2;

— Эффективное использование воды, сохранение водных и лесных ресурсов;

— Способы эффективной утилизации отходов, включая вторичную переработку;

— Акции по привлечению внимания людей к проблемам сохранения природы;

— Экологически чистые продукты;

— Чистая вода – здоровье планеты и человека;

— Генетически модифицированные продукты;

И другие интересные темы, касающиеся экологии города Якутска.

В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста, жители города Якутска, организации и предприятия.

При приеме конкурсные работы подразделяются на три группы:

— работы, созданные школьниками, представителями детских учреждений и организаций;

— работы, созданные студентами ССУЗов, ВУЗов;

— работы, созданные представителями организаций, предприятий, индивидуальные авторские работы.

В каждой группе будут определены победители и призеры, занявшие I, II и III места.

Количество работ не ограничивается. Участие в конкурсе проводится на бесплатной основе.

Технические условия конкурса:

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые на профессиональной или любительской камере, соответствующие тематике конкурса.

Формат видео: MPEG4 (DVD).

Хронометраж: предпочтительно 20-30 секунд, максимально не более 1 минуты.

Жанр видеоролика: интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и др.

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие чувства и достоинства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса, содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали.

Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям:

— соответствие заявленной теме;

— аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;

— оригинальность;

— информативность;

— качество видеосъемки;

— уровень владения специальными выразительными средствами;

— эстетичность работы.

Прием конкурсных работ проводится до 1 августа 2017 года. Финал конкурса и награждение победителей состоится на праздновании Дня города Якутска.

Участники направляют свои видеоролики по электронной почте: pressykt@mail.ru, с обязательным указанием в теме письма «Конкурс видеороликов «Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля» или могут принести на электронном носителе в Окружную администрацию города Якутска, по адресу: пр. Ленина, 15, каб. 305А, телефон для справок: 40-88-01.