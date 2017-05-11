В столице республики в рамках Года экологии в Российской Федерации проводится конкурс на создание видеороликов на тему: «Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля».
Организаторы конкурса – Окружная администрация города Якутска, Комитет охраны природы города Якутска. Конкурс проводится в целях воспитания бережного отношения к природе, формирования экологической культуры, активной гражданской позиции по сохранению среды обитания и здоровья человека, вовлечения подрастающего поколения, горожан в природоохранную деятельность.
Основная тематика конкурса — «Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля», куда могут быть включены сюжеты:
— Экологические календарные праздники;
— Экологическое образование и просвещение;
— Экологические маршруты;
— Рациональное энергопотребление и предотвращение глобального потепления;
— Сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа СО2;
— Эффективное использование воды, сохранение водных и лесных ресурсов;
— Способы эффективной утилизации отходов, включая вторичную переработку;
— Акции по привлечению внимания людей к проблемам сохранения природы;
— Экологически чистые продукты;
— Чистая вода – здоровье планеты и человека;
— Генетически модифицированные продукты;
И другие интересные темы, касающиеся экологии города Якутска.
В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста, жители города Якутска, организации и предприятия.
При приеме конкурсные работы подразделяются на три группы:
— работы, созданные школьниками, представителями детских учреждений и организаций;
— работы, созданные студентами ССУЗов, ВУЗов;
— работы, созданные представителями организаций, предприятий, индивидуальные авторские работы.
В каждой группе будут определены победители и призеры, занявшие I, II и III места.
Количество работ не ограничивается. Участие в конкурсе проводится на бесплатной основе.
Технические условия конкурса:
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые на профессиональной или любительской камере, соответствующие тематике конкурса.
Формат видео: MPEG4 (DVD).
Хронометраж: предпочтительно 20-30 секунд, максимально не более 1 минуты.
Жанр видеоролика: интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и др.
На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие чувства и достоинства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса, содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали.
Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям:
— соответствие заявленной теме;
— аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
— оригинальность;
— информативность;
— качество видеосъемки;
— уровень владения специальными выразительными средствами;
— эстетичность работы.
Прием конкурсных работ проводится до 1 августа 2017 года. Финал конкурса и награждение победителей состоится на праздновании Дня города Якутска.
Участники направляют свои видеоролики по электронной почте: pressykt@mail.ru, с обязательным указанием в теме письма «Конкурс видеороликов «Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля» или могут принести на электронном носителе в Окружную администрацию города Якутска, по адресу: пр. Ленина, 15, каб. 305А, телефон для справок: 40-88-01.comments powered by HyperComments