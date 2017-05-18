В столице республики в рамках Года экологии в Российской Федерации проводится конкурс на создание видеороликов на тему: «Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля».

Организаторы конкурса – Окружная администрация города Якутска, Комитет охраны природы города Якутска. Конкурс проводится в целях воспитания бережного отношения к природе, формирования экологической культуры, активной гражданской позиции по сохранению среды обитания и здоровья человека, вовлечения подрастающего поколения, горожан в природоохранную деятельность.

Основная тематика конкурса — «Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля», куда могут быть включены сюжеты:

— Экологические календарные праздники;

— Экологическое образование и просвещение;

— Экологические маршруты;

— Рациональное энергопотребление и предотвращение глобального потепления;

— Сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа СО2;

— Эффективное использование воды, сохранение водных и лесных ресурсов;

— Способы эффективной утилизации отходов, включая вторичную переработку;

— Акции по привлечению внимания людей к проблемам сохранения природы;

— Экологически чистые продукты;

— Чистая вода – здоровье планеты и человека;

— Генетически модифицированные продукты;

И другие интересные темы, касающиеся экологии города Якутска.

В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста, жители города Якутска, организации и предприятия.

При приеме конкурсные работы подразделяются на три группы:

— работы, созданные школьниками, представителями детских учреждений и организаций;

— работы, созданные студентами ССУЗов, ВУЗов;

— работы, созданные представителями организаций, предприятий, индивидуальные авторские работы.

Количество работ не ограничивается. Участие в конкурсе проводится на бесплатной основе.

В каждой группе будут определены победители и призеры, занявшие I, II и III места. Победителям вручаются денежные призы:

— конкурсные работы школьников, детских учреждений

1 место — 20 000,00 руб.,

2 место — 15 000,00 руб.,

3 место — 10 000,00 руб.

— конкурсные работы организаций, предприятий, индивидуальные

1 место — 30 000,00 руб.,

2 место — 20 000,00 руб.,

3 место — 10 000,00 руб.

— конкурсные работы студентов ССУЗов, ВУЗов

1 место — 20 000,00 руб.,

2 место — 15 000,00 руб.,

3 место — 10 000,00 руб.

Технические условия конкурса:

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые на профессиональной или любительской камере, соответствующие тематике конкурса.

Формат видео: MPEG4 (DVD).

Хронометраж: предпочтительно 20-30 секунд, максимально не более 1 минуты.

Жанр видеоролика: интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и др.

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие чувства и достоинства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса, содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали.

Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям:

— соответствие заявленной теме;

— аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;

— оригинальность;

— информативность;

— качество видеосъемки;

— уровень владения специальными выразительными средствами;

— эстетичность работы.

Прием конкурсных работ проводится до 1 августа 2017 года. Финал конкурса и награждение победителей состоится на праздновании Дня города Якутска.

Участники направляют свои видеоролики по электронной почте: pressykt@mail.ru, с обязательным указанием в теме письма «Конкурс видеороликов «Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля» или могут принести на электронном носителе в Окружную администрацию города Якутска, по адресу: пр. Ленина, 15, каб. 305А, телефон для справок: 40-88-01.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса на создание видеороликов «Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о конкурсе на создание видеороликов в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации «Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля» (далее – городской конкурс) определяет порядок организации и проведения данного конкурса, порядок участия в конкурсе и определения победителей.

1.2. Организаторами городского конкурса являются Окружная администрация города Якутска, в лице Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям, Управления культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска,Комитета охраны природы города Якутска.

1.3. Публикация информации, видеороликов и результатов городского конкурса осуществляются на сайтах – якутск.рф, http://www.okrug.tv/, http://www.oneclickyakutsk.ru/

1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в городском конкурсе.

ЦЕЛИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

2.1.Целью настоящего конкурса являются:

2.1.1. воспитание бережного отношения к природе;

2.1.2. формирование экологической культуры, активной гражданской позиции по сохранению среды обитания и здоровья человека;

2.1.3. вовлечение подрастающего поколения, горожан в природоохранную деятельность.

КОНКУРСНАЯ ТЕМАТИКА

3.1. В основную конкурсную тематику «Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля» могут быть включены сюжеты:

— Экологические календарные праздники;

— Экологическое образование и просвещение;

-Экологические маршруты;

— Рациональное энергопотребление и предотвращение глобального потепления;

— Сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа СО2;

— Эффективное использование воды, сохранение водных и лесных ресурсов;

— Способы эффективной утилизации отходов, включая вторичную переработку;

— Акции по привлечению внимания людей к проблемам сохранения природы;

— Экологически чистые продукты;

— Чистая вода–здоровье планеты и человека;

— Генетически модифицированные продукты;

— Другие интересные темы, касающиеся экологии города Якутска.

УЧАСТНИКИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

4.1. В городском конкурсе принимают участие все желающие жители города Якутска, независимо от возраста, организации и предприятия.

4.2. При приеме конкурсные работы подразделяются на 3 группы.

— работы, созданные школьниками, представителями детских учреждений и организаций;

— работы, созданные студентамиССУЗов, ВУЗов;

— работы, созданные представителями организаций, предприятий, индивидуальные авторские работы.

4.3. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки с указанием руководителя группы или ответственного лица.

4.4. Количество работ не ограничено.

4.5. Участие в конкурсе бесплатное.

4.6. Конкурс проводится в заочной форме.

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ

5.1. Общее руководство городским конкурсом осуществляет Окружная администрация города Якутска в лице Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям и Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

5.2. Члены Экспертной комиссии рассматриваютработы в два этапа. Первый этап заключается в отборе видеороликов, соответствующих заявленным критериям. Второй этап заключается в оценке отобранных работ и выявлении призеров городского конкурса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

6.1. На городской конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) на профессиональной и любительской камере, любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса.

6.2. Требования к видеоролику:

6.2.1. формат видео: MPEG4 (DVD)

6.2.2. минимальное разрешение видеоролика – 1280х720 пикселей

6.2.3. продолжительность видеоролика – предпочтительно20 — 30 секунд, максимально не более 1 мин.

6.2.4. видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора (название видеоролика, имена авторов – членов творческой группы, жанр, общая длительность видеоролика).

6.2.5. использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника.

6.2.6. участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.).

6.2.7. в ролике могут использоваться фотографии.

6.2.8. ролик может быть оснащен хэштегом #конкурсвидеороликовякутск #сохранимэкологиюякутска в социальной фотосети Instagram.

6.2.9. на городской конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса,содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

7.1. Для оценки работ формируется Экспертная комиссия, в состав которой входят представители Окружной администрации, общественных организаций, приглашённые эксперты. Экспертная комиссия проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной, технической экспертных оценок и определяет победителей.

7.1.1. содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:

— соответствие работы заявленной теме;

— аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;

— оригинальность видеоролика (новизна идеи);

— информативность.

7.1.2. техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:

— качество видеосъемки;

— уровень владения специальными выразительными средствами;

— эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);

— соответствие работы заявленным требованиям.

7.2. Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале, максимальное количество баллов – 80.

7.3. Места среди победителей распределяются по 3 группам следующим образом:

— конкурсные работы школьников, детских учреждений — присуждаются 1,2,3 места;

— конкурсные работы организаций, предприятий, индивидуальные — присуждаются 1,2,3 места;

— конкурсные работы студентов ССУЗов, ВУЗов — присуждаются 1,2,3 места.

7.4. Победители награждаются дипломами и призами, каждый участник, прошедший экспертный отбор, получает сертификат участника городского конкурса.

ПРИЗОВОЙ ФОНД ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

8.1. Для поощрения победителей городского конкурса из бюджета городского округа «город Якутск» выделяются денежные средства на общую сумму в 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

8.2. Городской конкурс проводится по следующим группам:

№ п/п Группы Размер гранта 1. Конкурсные работы школьников, детских учреждений 1 место 20 000,00 руб. 2 место 15 000,00 руб. 3 место 10 000,00 руб. 2. Конкурсные работы организаций, предприятий, индивидуальные 1 место 30 000,00 руб. 2 место 20 000,00 руб. 3 место 10 000,00 руб. 3. Конкурсные работы студентовССУЗов, ВУЗов 1 место 20 000,00 руб. 2 место 15 000,00 руб. 3 место 10 000,00 руб.

8.3. Организаторы городского конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в городском конкурсе, несет автор, приславший данную работу.

9.2. Присылая свою работу на городской конкурс, автор автоматически дает право организаторам конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.).

9.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал видеоролика.

9.4. Участники городского конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса).

9.5. Присланные на городской конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

10.1. Прием конкурсных работ осуществляется со дня опубликования настоящего положения до 01 августа 2017 года (включительно). Работы, полученные после указанного срока, конкурсным жюри не рассматриваются.

10.2. Решение о результатах первого этапа и о принятых к участию в городском конкурсе работ принимается в течение недели после завершения приема работ.

10.3. Финал городского конкурса и награждение победителей проводится на праздновании Дня города.

ПОДАЧА ЗАЯВОК

11.1. Участники городского конкурса направляют свои видеоролики и заявки согласно приложению к настоящему Положению:

— по электронной почте: pressykt@mail.ru, обязательное указание в теме письма «Конкурс видеороликов «Сохраним экологию Якутска»;

— или непосредственно предоставляют в Окружную администрацию по адресу: г. Якутск, пр.Ленина, д.15, каб. 305А; тел. (84112) 40-88-01.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Участник Заполняется участником Ф.И.О. участника (участников) 1. 2. 3. Место работы, учебы Контактные телефоны Электронный адрес Название видеоработы Жанр видеоролика Количество работ

Дата подачи заявки «____» __________ 2017 год

Подпись заявителя: ___________/____________/