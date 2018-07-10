Соединяем берега-объединяем людей!

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В с.Бетюнцы Амгинского улуса состоялось торжественное открытие парома «СПЖ-83». Реализация данного социального проекта началась еще в октябре 2017 года, когда было принято решение о строительстве парома. А в июне 2018 года был издан приказ об организации и осуществлении перевозок пассажиров и грузов по маршруту «Бетюнцы – Правый берег Амги» в навигацию 2018 года.

Напомним, Паром — СПЖ-83, длительное время находившийся на консервации,  был полностью восстановлен на Жатайской базе технической эксплуатации флота ОАО «ЛОРП» под руководством Александра Азарова.

07 июня новый паром «СПЖ-83», груженый 12 кубами стройматериалов, выделенных ЛОРПом для пострадавших Амгинского улуса, направился на место дислокации.

Торжественное открытие, по традиции, началось с благословенного обряда Алгыс.

В своей речи генеральный директор ОАО «ЛОРП» Сергей Ларионов заверил, что речники готовы  работать на благо Амгинского и Усть-Майского улусов: «Это не первый наш социальный проект, но и не последний. Пароходство и впредь будет помогать для успешного развития районов».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Семен Винокуров поздравил присутствующих с этим знаменательным событием: «Этот год особенный для Усть-Майского, Амгинского районов, — мы наконец-то в этом году откроем автомобильную дорогу. Это действительно, большое, великое, долгожданное событие, тем более, что дорогу продолжим строить до Элдьикана. Когда дорога дойдет до Хабаровского края, до морского порта «Аян», она станет трассой Федерального значения».

От имени 1-го заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова Сергею Ларионову вручили благодарственное письмо за влкад в социально-экономическое развитие открытие паромной переправы, а также за активное участие в ликвидации последствий весеннего паводка и проводимую социальную политику предприятия.

И.о. главы Усть-Майского района Василий Илларионов и глава Амгинского улуса Николай Архипов выразили надежду, что так же торжественно будет открыта автодорога, строительство  которой уже на завершающей стадии. Они поблагодарили Сергея Ларионова за постоянную поддержку улусов, отметив при этом, что помощь от Пароходства в ликвидации последствий паводка продолжается по сей день.

Для жителей с.Бетюнцы открытие паромной переправы  — действительно историческое событие. Как сказала глава Бетюнцев Саргылана Борисова, переправляться на тот берег будут не только жители Усть-Маи, но и Амгинцы, так как на том берегу находятся сенокосные угодья, богатые ягодные земли, а паромная переправа дала возможность беспрепятственно ездить на сенокос, охоту и по ягоды в недоступные ранее места.

Обряд освящения провел отец Владимир. Разрезав красную символичную ленту, официальная делегация отправила паром в рейс с первыми пассажирам и автомобилями.

Говоря о стоимости проезда на Пароме, следует отметить, что тарифы  значительно ниже, установленных на рынке речных перевозок. Проезд 1-го взрослого  и ребенка старше 12 лет — 60 рублей, ребенка от 3-х до 12-ти лет – 30 руб, ветераны тыла при предъявлении удостоверения также смогут переправиться за 30 рублей, а перевозка детей до 3-х лет и ветеранов ВОВ осуществляется бесплатно.

 

 

Источник: Пресс-служба ЛОРПа.
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