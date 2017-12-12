Соцсети: Таксисты Якутии объявили забастовку

В соцсетях появилась информация о том, что водители междугородних такси временно прекратили свою работу. Таксисты жалуются на «тотальные проверки» со стороны ГИБДД. Известные блогеры обсуждают, что водителей микроавтобусов беспричинно останавливают и проверяют инспекторы: «Одного четыре раза тормознули за день».

Вот что отправили по ватсап. В связи с тотальными проверками на дороге. Таксисты встали. Планируйте поездки заранее, нужно будет искать альтернативный транспорт. *ВСЕМ* *МЕЖДУГОРОДНИМ ТАКСИСТАМ* *ДИСПЕТЧЕРАМ* *РЕСПУБЛИКИ* *!!!!*В период с12.12.2017 по 19.12.2017гг Работа по перевозке пассажиров временно прекращается просим всех таксистов диспетчеров такси по междугородней перевозке прекратить работу в связи с наглостью, безпредела со стороны инспекторов ГИБДД.

Давайте уважать свой труд！！！

С Уважением Коллегия ТАКСИСТОВ РС(Я). #якутия #такси #якутск

Скорее всего, проверки связаны с недавним ДТП, в котором погибли 9 человек.