Соцсети: дорога в Усть-Татту превратилась в реку

В соцсетях распространяются фотографии с размытой дорогой в Усть-Татту Таттинского улуса: Источник: @djiikey

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