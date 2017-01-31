Соцсеть послужила средство похищения денег у студентки

30 января во 2 отдел полиции обратилась 21-летняя студентка города Якутска и рассказала, что около двух часов дня неизвестные обманным путем похитили у нее 2700 рублей.

Потерпевшая рассказала, что на сайте «Вконтакте» к ней пришло сообщение от аккаунта ее подруги, которая проживает за пределами города, с просьбой перечислить деньги по указанным реквизитам, в связи с необходимостью оплаты транспорта до столицы.

Позже выяснилось, что аккаунт был использован злоумышленником, который нашел утерянный телефон подруги потерпевшей, и зашел на сайт от ее имени. В настоящий момент по данному факту следственными органами проводится проверка.

Полиция просит горожан проявлять бдительность и проверять достоверность информации рассылаемой в сообщениях с просьбой перечисления денежных средств. Достаточно лишь перезвонить и убедиться в том, что пишет именно ваш знакомый или родственник.