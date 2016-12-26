ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.12.2016, 14:41
Культура & Образование
Шедевры бисерного искусства якутских мастериц
26.12.2016, 14:21
Спорт
Экстра
Суровые якутские велосипедисты рванули на самую холодную гонку в мире
26.12.2016, 14:21
Экономика
Гаражно-строительные кооперативы задолжали Якутскэнерго 28 миллионов
26.12.2016, 14:11
Экономика
Готовы ли собственники к повышению взносов на капремонт?
26.12.2016, 14:04
Общество
Социальный ролик о якутских врачах произвёл фурор в соцсетях
26.12.2016, 12:56
Культура & Образование
Культура – первична, экономика – вторична: встреча главы с деятелями искусств Якутии
26.12.2016, 12:48
Общество
Минкультуры Якутии: В связи с трауром отменяются культурно-массовые мероприятия
26.12.2016, 12:40
Происшествия
Экстра
Драма на охоте в Верхневилюйском улусе
26.12.2016, 12:31
Желток
Фотофакт
Якутянка с камусами
26.12.2016, 12:13
Желток
Фотофакт
Якутянка наслаждается декабрьскими морозами… в купальнике!
26.12.2016, 11:51
Культура & Образование
Афиша
Детский балет-сказка «Петушок-золотой гребешок» в Якутске
26.12.2016, 11:47
Экономика
«Сахатранснефтегаз» продолжит акцию «Прощеные дни» до 31 декабря
26.12.2016, 11:36
Политика
Обновлен состав Политсовета якутской ЕР
26.12.2016, 11:33
Экономика
Энергетики осуществляют постоянный контроль завоза топлива
26.12.2016, 11:09
Республика
В Алдане подвели итоги X республиканской экологической акции «Природа и мы»
26.12.2016, 10:42
Финансы
Россельхозбанк поддержал строительство крупного тепличного комплекса
26.12.2016, 10:13
Красота & Здоровье
Известного якутского врача поздравляет Национальная Ассоциация медицинских организаций
26.12.2016, 10:04
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
26.12.2016, 10:01
Общество
Сегодня день рождения депутата и врача
26.12.2016, 9:32
Происшествия
Мингроб Якутии замешан в некрасивой истории
26.12.2016, 7:42
Республика
В канун Нового года 48 алданцев получили  ключи от новых квартир
26.12.2016, 7:38
Общество
Глава Якутии выразил соболезнования
25.12.2016, 15:35
Общество
Полвека рука об руку
25.12.2016, 15:33
Происшествия
В Якутии произошло 9 пожаров
25.12.2016, 15:31
Политика
Вниманию журналистов!
25.12.2016, 10:37
Общество
Сегодня день рождения судьи
25.12.2016, 9:30
Республика
Новогоднее чудо
25.12.2016, 9:24
Происшествия
Эксклюзив
Проверено на себе. Прорыв батареи в минус 45 
24.12.2016, 21:46
Культура & Образование
В сфере образования завершается Год дополнительного образования республики
24.12.2016, 21:40
Культура & Образование
Дневник Ёлки Главы. День заезда
24.12.2016, 21:28
Политика
Экстра
Избран главный якутский единоросс
24.12.2016, 15:51
Красота & Здоровье
В Якутии сняли социальный ролик «Я – ВРАЧ!»
24.12.2016, 12:20
Красота & Здоровье
В Якутске открывается новый салон спа-процедур и тайского массажа!
24.12.2016, 12:00
Политика
Сегодня день рождения депутата и замминистра
24.12.2016, 11:59
Происшествия
МЧС: Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета – наиболее  ненадежный
24.12.2016, 10:32
Происшествия
В Якутии произошло 8 пожаров
24.12.2016, 9:52
Культура & Образование
Афиша
Ведущие ПЕСНЯ ГОДА : «Мы с детства любим этот фестиваль…»
24.12.2016, 9:24
Столица
Год труда стал ярким на спортивные события и победы
24.12.2016, 9:23
Экономика
26   декабря откроет двери  пункт приема платежей  на Курашова, 8
24.12.2016, 9:20
Экономика
Резидент Центра кластерного развития «Якутия»: «СК-Мебель»
23.12.2016, 20:38
Столица
Якутяне выбрали обладателей премии «Народное признание»
23.12.2016, 19:25
Желток
Видео
Мой убийца… мумия
23.12.2016, 19:16
Культура & Образование
У  «руля» — тьюторы республики!
23.12.2016, 18:07
Общество
Новогодние добрые чудеса нужны всем
23.12.2016, 17:44
Экология
«Алмазы Анабара» подписали первое соглашение с Минприроды Якутии
23.12.2016, 17:30
Культура & Образование
Фотофакт
В Якутске подвели итоги Года кино-2016!
23.12.2016, 17:21
Происшествия
Как пытаются дискредитировать одного из крупнейших налогоплательщиков республики
23.12.2016, 17:20
Финансы
Представительство Алмазэргиэнбанка в Санкт-Петербурге отмечает сегодня свое пятилетие!
23.12.2016, 17:10
Желток
Читайте в декабрьском выпуске Журфикса!
23.12.2016, 17:09
Экономика
Определены призеры акции «Якутскэнерго»
23.12.2016, 17:04
Происшествия
Глухари, лось и олени стали жертвой браконьеров в Нюрбе
23.12.2016, 16:37
Культура & Образование
Фотофакт
Императорский дом наградил ректора АГИКИ
23.12.2016, 16:34
Общество
Минкультуры Якутии выражает соболезнования Виталию Власову
23.12.2016, 16:29
Экономика
«Мега Тойс» представляет военные конструкторы
23.12.2016, 16:23
Экономика
«ЖИВИ! МЕЧТАЙ! ВОПЛОЩАЙ!»
23.12.2016, 15:50
Финансы
Карту Россельхозбанка примерили «Боня и Кузьмич»
23.12.2016, 15:35
Общество
Получите красивый номер и бесплатную связь на полгода от МТС
23.12.2016, 15:15
Политика
Галина Данчикова: ЕР задала принципиально новый формат работы в регионах
23.12.2016, 15:09
Культура & Образование
Юные таланты Арктики: Высшая школа музыки прослушала более 480 детей из северных улусов
23.12.2016, 14:55
Культура & Образование
В ИДПО — очередные курсы для начинающих фермеров
23.12.2016, 14:44
Общество
«Эрмитаж» в аэропорту Якутска
23.12.2016, 14:39
Происшествия
Полиция Якутска изъяла из магазинов «Боярышник»
23.12.2016, 14:33
Столица
О режиме работы медицинских организаций Якутска в новогодние выходные дни
23.12.2016, 14:30
Столица
Потребители «Арсенала плюс» и «ЖКХ Промышленное» переведены на прямые расчеты с энергетиками
23.12.2016, 14:18
Республика
ВСМС: Единая цель — развитие местного самоуправления
23.12.2016, 12:31
Общество
Воронежский экстремал провел 122 дня на озере Лабынкыр в Якутии
23.12.2016, 11:43
Происшествия
Сотрудники противопожарной службы республики спасли 3 человек
23.12.2016, 11:36
Происшествия
Пожар в 2-этажке Якутска
23.12.2016, 11:33
Экономика
Кассы Энергосбыта работают в усиленном режиме
23.12.2016, 10:23
Происшествия
Прокуратура выявила в Жанхадинском наслеге хитрую администрацию
23.12.2016, 10:02
Общество
Видео
Проект: Инвестиционная Среда
23.12.2016, 9:59
Происшествия
Скандал в поселке Серебряный Бор
Архив новостей
Общество
26 декабря 2016, 14:04
209

Социальный ролик о якутских врачах произвёл фурор в соцсетях

АндрейФилиппов

Недавно в социальных сетях появился видеоролик «Я-врач», рассказывающий о нелёгком труде медицинских работников. Фильм быстро набрал высокие оценки и множество положительных отзывов не только в Якутии, но и по стране. В коротком пятиминутном видеоролике зритель увидел многогранность профессии в воспоминаниях молодого потомственного хирурга и почувствовал колоссальную психологическую нагрузку, взваливаемую ежедневно на плечи медиков республики, в мимолётной сцене с приёма опытного врача-терапевта.
Мне удалось связаться по телефону с режиссёром фильма Дианой Худаевой.

Диана Александровна рассказала, что над созданием фильма трудился большой коллектив творческой группы «КYН О5ОЛОРО» (Дети солнца — авт.), который был создан в 2013 году и изначально создавал документальные фильмы о быте жителей отдалённых районов нашей республики. Осенью 2016 года к Диане обратилась общественник Наталья Каратаева, которая рассказала о своей работе по поддержке пациентов с тяжёлыми болезнями почек. После беседы возникла идея помочь больным людям и снять фильм о единственном шансе на спасение сотен тяжелобольных — пересадке кадаверных органов.

Во время съёмок первого медицинского социального ролика, «КYН О5ОЛОРО», которые всегда с уважением относились к ангелам в белых халатах, прониклись сложностью профессии спасать людей и, вскоре, возник сценарий второго фильма уже о самих повседневных героях — Медиках.

Съемки второго фильма проходили на базах высокотехнологичных гигантов якутского здравоохранения «Национальном центре медицины», «Центре экстренной медицинской помощи», а также в Мединституте СВФУ и на селе. Героями фильма «Я-Врач» стали сами врачи названных клиник, студенты Медицинского института, а также актёры Саха Театра, Русского драматического театра и их дети.

— Врачи сыграли профессионально, мы снимали практически без дублей -, охарактеризовала специфику работы с врачами режиссер фильма. Актерский талант врачей можно объяснить тем, что профессионалы тяжёлого ремесла не играли на камеру, а просто выполняли повседневный непростой труд — Лечить.

Следует отметить актёров и их детей, без помощи которых не воплотился бы жизнь социальный фильм:
Аэропорт
Дмитрий Михайлов — актер Саха Театра
Воспоминания хирурга
Дима Марков — мальчик
Елена Маркова — мама, актриса Саха театра
Иннокентий Дакаяров — отец, актер Саха Театра
Воспоминания терапевта
Соня Палавкова — девочка
Ксения Еремеева — мама, актриса Русского театра
Михаил Мамлеев — отец, актер Русского театра
Воспоминания акушера-гинеколога
Анжела Евсеева  — девочка
Актеры Озвучания:
Александра Антюхова — терапевт, актриса Русского театра
Иван Мишагин — хирург, актер Русского театра
Екатерина Зорина — акушер-гинеколог, актриса Русского театра
Кабинет терапевта
Наталья Степанова — пациент, актриса Саха театра
Даниил Журавлев — пациент, студент колледжа культуры
Нюргун Христофоров — «бомж» на остановке, студент колледжа культуры
Семья акушера-гинеколога
Костя Федулов — сын
Кирилл Рожин — актер ТЮЗа, муж

Фильм «Я-Врач» произвёл настоящий фурор не только в якутских социальных сетях, но и на уровне страны. Пользователи всероссийской социальной сети «Врачи РФ» из разных регионов страны благодарили авторов за прекрасный фильм, сожалели, что видео не попало в центральное телевидение и призывали организовать всероссийский конкурс.
В скором времени стартует всероссийских конкурс видеофильмов о труде медиков, инициатором которого выступили Минздрав Якутии и социальная сеть Врачи РФ.

О планах на будущее молодая выпускница Санкт-Петербургского Университета Кино и Телевидения Диана Худаева сказала лаконично:
— Мы люди суеверные. Планы озвучивать не любим. Скажу одно, социальные фильмы, в том числе и про медицину, мы будем создавать и в будущем.

Героиня статьи и её коллеги операторы Гаврила Старостин, Михаил Кардашевский, а также продюсер Сардаана Барабанова, выражают благодарность актёрам, медиками и всем тем, кто помогал в реализации проекта.

Насладитесь фильмом «Я-Врач» пройдя по ссылке:

Все работы творческой группы «КYН О5ОЛОРО» вы можете увидеть на канале в Ю-туб:
http://https://www.youtube.com/c/kyunogolorofilms
А также на странице в Инстаграм:
https://www.instagram.com/kyun_ogoloro/

ОтзывыВрачиРФ

comments powered by HyperComments
Источник: Назар Аммосов. Фото: "КYН О5ОЛОРО"
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
22.12.2016, 8:55
Политика
Видео
Эксклюзив
Егор Борисов сказал, кого он поддержит на выборах мэра Якутска
22.12.2016, 9:14
Происшествия
Резонанс
Прокуратура требует уничтожить элитные дома-отдыха «Лямпушка» в Якутии
24.12.2016, 21:28
Политика
Экстра
Избран главный якутский единоросс
20.12.2016, 23:28
Желток
Фотофакт
Депутата Ил Тумэна лишили права голосовать против!
20.12.2016, 22:43
Желток
Фотофакт
Депутат с супругой – в образе Деда Мороза и Снегурочки!
26.12.2016, 9:32
Происшествия
Мингроб Якутии замешан в некрасивой истории
22.12.2016, 9:25
Политика
Фотофакт
Ил Дархан сделал ребрендинг
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
600_2310_n1058610
Общество
26.12.2016

Минкультуры Якутии: В связи с трауром отменяются культурно-массовые мероприятия

IMG-20161225-WA0017_resized Фотофакт
Желток
26.12.2016

Якутянка с камусами

IMG-20161225-WA0015 Фотофакт
Желток
26.12.2016

Якутянка наслаждается декабрьскими морозами… в купальнике!

Реклама НП Афиша
Культура & Образование
26.12.2016

Детский балет-сказка «Петушок-золотой гребешок» в Якутске

Banner-1 (2)
Экономика
26.12.2016

«Сахатранснефтегаз» продолжит акцию «Прощеные дни» до 31 декабря

IMG_2258
Политика
26.12.2016

Обновлен состав Политсовета якутской ЕР

large_1484548952
Общество
26.12.2016

Глава Якутии выразил соболезнования

20161224_115144 Эксклюзив
Происшествия
25.12.2016

Проверено на себе. Прорыв батареи в минус 45 