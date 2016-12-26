Социальный ролик о якутских врачах произвёл фурор в соцсетях

Недавно в социальных сетях появился видеоролик «Я-врач», рассказывающий о нелёгком труде медицинских работников. Фильм быстро набрал высокие оценки и множество положительных отзывов не только в Якутии, но и по стране. В коротком пятиминутном видеоролике зритель увидел многогранность профессии в воспоминаниях молодого потомственного хирурга и почувствовал колоссальную психологическую нагрузку, взваливаемую ежедневно на плечи медиков республики, в мимолётной сцене с приёма опытного врача-терапевта.

Мне удалось связаться по телефону с режиссёром фильма Дианой Худаевой.

Диана Александровна рассказала, что над созданием фильма трудился большой коллектив творческой группы «КYН О5ОЛОРО» (Дети солнца — авт.), который был создан в 2013 году и изначально создавал документальные фильмы о быте жителей отдалённых районов нашей республики. Осенью 2016 года к Диане обратилась общественник Наталья Каратаева, которая рассказала о своей работе по поддержке пациентов с тяжёлыми болезнями почек. После беседы возникла идея помочь больным людям и снять фильм о единственном шансе на спасение сотен тяжелобольных — пересадке кадаверных органов.

Во время съёмок первого медицинского социального ролика, «КYН О5ОЛОРО», которые всегда с уважением относились к ангелам в белых халатах, прониклись сложностью профессии спасать людей и, вскоре, возник сценарий второго фильма уже о самих повседневных героях — Медиках.

Съемки второго фильма проходили на базах высокотехнологичных гигантов якутского здравоохранения «Национальном центре медицины», «Центре экстренной медицинской помощи», а также в Мединституте СВФУ и на селе. Героями фильма «Я-Врач» стали сами врачи названных клиник, студенты Медицинского института, а также актёры Саха Театра, Русского драматического театра и их дети.

— Врачи сыграли профессионально, мы снимали практически без дублей -, охарактеризовала специфику работы с врачами режиссер фильма. Актерский талант врачей можно объяснить тем, что профессионалы тяжёлого ремесла не играли на камеру, а просто выполняли повседневный непростой труд — Лечить.

Следует отметить актёров и их детей, без помощи которых не воплотился бы жизнь социальный фильм:

Аэропорт

Дмитрий Михайлов — актер Саха Театра

Воспоминания хирурга

Дима Марков — мальчик

Елена Маркова — мама, актриса Саха театра

Иннокентий Дакаяров — отец, актер Саха Театра

Воспоминания терапевта

Соня Палавкова — девочка

Ксения Еремеева — мама, актриса Русского театра

Михаил Мамлеев — отец, актер Русского театра

Воспоминания акушера-гинеколога

Анжела Евсеева — девочка

Актеры Озвучания:

Александра Антюхова — терапевт, актриса Русского театра

Иван Мишагин — хирург, актер Русского театра

Екатерина Зорина — акушер-гинеколог, актриса Русского театра

Кабинет терапевта

Наталья Степанова — пациент, актриса Саха театра

Даниил Журавлев — пациент, студент колледжа культуры

Нюргун Христофоров — «бомж» на остановке, студент колледжа культуры

Семья акушера-гинеколога

Костя Федулов — сын

Кирилл Рожин — актер ТЮЗа, муж

Фильм «Я-Врач» произвёл настоящий фурор не только в якутских социальных сетях, но и на уровне страны. Пользователи всероссийской социальной сети «Врачи РФ» из разных регионов страны благодарили авторов за прекрасный фильм, сожалели, что видео не попало в центральное телевидение и призывали организовать всероссийский конкурс.

В скором времени стартует всероссийских конкурс видеофильмов о труде медиков, инициатором которого выступили Минздрав Якутии и социальная сеть Врачи РФ.

О планах на будущее молодая выпускница Санкт-Петербургского Университета Кино и Телевидения Диана Худаева сказала лаконично:

— Мы люди суеверные. Планы озвучивать не любим. Скажу одно, социальные фильмы, в том числе и про медицину, мы будем создавать и в будущем.

Героиня статьи и её коллеги операторы Гаврила Старостин, Михаил Кардашевский, а также продюсер Сардаана Барабанова, выражают благодарность актёрам, медиками и всем тем, кто помогал в реализации проекта.

Насладитесь фильмом «Я-Врач» пройдя по ссылке:



Все работы творческой группы «КYН О5ОЛОРО» вы можете увидеть на канале в Ю-туб:

http://https://www.youtube.com/c/kyunogolorofilms

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