Социальный проект АЭБ «Выпускник» расширяет свои границы

В социальном проекте Алмазэргиэнбанка, направленном на адаптацию выпускников детских домов, теперь будут задействованы руководители дочерних организаций крупнейшего финансового учреждения Якутии. Они станут наставниками ребят и помогут им интегрироваться в общество.

Проект «Выпускник» реализуется Алмазэргиэнбанком совместно с фондом «Семья для ребенка». Он направлен на социальную интеграцию в общество выпускников детских домов, содействие в получении профессионального образования и дальнейшего трудоустройства.

В течение всего времени реализации проекта наставником детей-сирот являлась его инициатор — председатель правления АЭБ Людмила Николаева.

«На днях было принято решение о развитии проекта – теперь наставниками выпускников детских домов также будут руководители дочерних компаний Алмазэргиэнбанка. Это выведет корпоративную социальную ответственность на качественно новый уровень, позволит поддержать и интегрировать в общество больше ребят», — рассказала руководитель направления корпоративной социальной ответственности Службы по связям с общественностью АЭБ Наталья Миронова.

По ее словам, наставником выпускника Мохсоголлохского детского дома Данила станет директор «АЭБ Капитал» Игорь Борисов. Молодой человек при поддержке банка поступил в финансово-экономический колледж и в этом году успешно окончил его.

Руководитель ООО «Сэйбиэм» Анна Иванова возьмет шефство над Ириной, которая в этом году поступила в Якутский колледж технологии и дизайна по специальности «Ювелир». Отметим, что связать свою будущую профессию с драгоценными камнями девушку вдохновила Людмила Николаева.

Наставником выпускницы детского дома «Берегиня» Влады, которая в этом году при поддержке Алмазэргиэнбанка была зачислена в финансово-экономический колледж, предложено быть главному бухгалтеру – заместителю председателя правления АЭБ Светлане Платоновой.

Напомним, в 2018 году в 203 микрорайоне Якутска фонд «Семья для ребенка» при поддержке Алмазэргиэнбанка открыл наставнический центр, где волонтеры и наставники по пятницам проводят мастер-классы. Прийти и поделиться своими умениями с ребятами может любой желающий.