Социальный эксперимент: помощь лежачему оказали через 4 часа

Своеобразный социальный эксперимент провел неизвестный мужчина, лежавший у бань, расположенных рядом с рестораном «Сунгари».

Лишь через четыре часа к нему на помощь пришла молодая пара. Они внимательно пригляделись к лежавшему мужчине.

Молодой человек помог мужчине подняться, и проводил его до остановки.

До этого прохожие равнодушно проходили мимо или, чуть задержавшись, шли по своим делам.

Некоторые просто переступали через мужчину.

Кто-то останавливается, но затем проходит мимо.

Кто-то делает вид, что ничего не видит.