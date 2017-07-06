Социальный эксперимент: помощь лежачему оказали через 4 часа

Своеобразный социальный эксперимент провел неизвестный мужчина, лежавший у бань, расположенных рядом с рестораном «Сунгари».
Лишь через четыре часа к нему на помощь пришла молодая пара. Они внимательно пригляделись к лежавшему мужчине.
Молодой человек помог мужчине подняться, и проводил его до остановки.
До этого прохожие равнодушно проходили мимо или, чуть задержавшись, шли по своим делам.
Некоторые просто переступали через мужчину.
Кто-то останавливается, но затем проходит мимо.
Кто-то делает вид, что ничего не видит.comments powered by HyperComments
Источник: SakhaDay.ru