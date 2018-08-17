Социальные объекты Якутска получают паспорта готовности к отопительному сезону

На очередном 12-м заседании оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону исполняющий обязанности первого заместителя главы города Якутска ВиталийЧикачев заслушал информацию о ходе подготовки социальных объектов города к началу отопительного сезона.

На 16 августа промывка отопительной системы проведена в 107 объектах образования из 116 (92%), в том числе в 48 общеобразовательных школах из 52, в 56 детских садах из 59, двух учреждениях дополнительного образования из пяти. По словам представителя Управления образования, в оставшихся объектах работы по промывке систем завершатся до 20 августа.

На замечание штаба об отсутствии паспортов готовности по большинству объектов, последовал ответ, что справки и паспорта готовности 33 школ и 47 детских садов, сдавших акты промывки и ревизии, направлены в МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства».

Также Виталий Чикачев потребовал ускорить темпы капитального ремонта СОШ № 38, детских садов № 39 и № 85 с заменой окон и систем отопления. Капремонт этих объектов начался поздно из-за разногласий с подрядными организациями. В настоящее время ремонт детских садов близится к завершению, а работы по замене отопительной системы в школе № 38 перенесены на следующий год.

В ведении Управления культуры и духовного развития находятся 39 объектов, из них паспорта готовности должны получить 26 объектов, остальные находятся в жилых домах и административных зданиях. На 16 августа промыты системы отопления в 25 объектах (96%), паспорт готовности имеется по 14 объектам (54%). Еще по 10 объектам в ресурсоснабжающие организации поданы документы для получения справок готовности. Из 13 объектов культуры, не имеющих собственных зданий, системы промыты в 10 (77%), паспорта готовности получили 4 объекта (31%).

По информации Управления физической культуры и спорта промывки и опрессовки отопительной системы завершены во всех 7 спортшколах. Акт готовности получил ДЮСШ № 8, остальные спортшколы сдали необходимые документы для получения паспортов. 15 августа, после определения подрядчика по итогам аукциона, начата работа по капитальному ремонту канализации ДЮСШ № 1.

Из 112 объектов здравоохранения промывка системы отопления завершена в 97 учреждениях (87%), все объекты подали документы для получения паспортов готовности. Как отметил Виталий Чикачев, Управление здравоохранения города Якутска устранило все замечания и показывает хорошую динамику по показателям готовности к отопительному сезону.

В этот раз замечание штаба было адресовано Управлению социальной защиты населения и труда, на сегодня из 14 подведомственных управлению объектов к началу отопительного сезона подготовлено всего 3 объекта (21.4%).

На 16 августа промывка систем отопления жилого фонда в Якутске составляет 92,8%, систем водоснабжения – 88,8%, ревизия запорной арматуры – 79,7%, ремонт узлов ввода – 66,1%.

Всего в городе Якутске 3048 многоквартирных жилых домов, из нихцентральное отопление имеется в 2726 домах.