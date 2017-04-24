Социально ориентированный проект преодолевает барьеры

21 апреля в 16:00 в Большом зале мэрии Якутска были подведены итоги акции «Тотальный диктант-2017», где были награждены отличники диктанта и отмечены благодарственными письмами организации, которые не остались равнодушными к данной акции.

Среди них оказалась Республиканская специальная (коррекционная) школы-интернат для неслышащих обучающихся, которая уже второй год становится площадкой для людей с ограниченными возможностями здоровья. На данной площадке приняло участие 42 человека, среди которых 23 обучающихся данной школы. По словам организаторов диктанта, текст был непростой, хотя многие и говорят, что текст был намного проще, чем в прошлом году. На оценку «отлично» на данной площадке смогла написать только заместитель директора по научно-методической и инновационной работе Сардана Васильевна ТРЕТЬЯКОВА, которая была награждена вместе с остальными отличниками.

Директор школы-интерната Оксана ВИНОКУРОВА для не слышащих обучающихся в своем выступлении отметила: «Этот проект в нашей республике стал социально ориентирован, потому что он предоставил доступ к этой акции детям с ограниченными возможностями здоровья. И они ни в чем себя не почувствовали ущемленными. Конечно, на оценку «отлично» никто не написал, но тем не менее, они преодолели тот барьер, который не позволял им быть равными с теми, кто лучше всех».

В конце своего выступления Оксана Александровна поздравила всех отличников, поблагодарила организаторов акции и уверила, что в следующем году школа-интернат для неслышащих обучающихся готова вновь открыть свои двери для проведения столь важной и социально значимой акции.

Еще раз поздравляем отличников диктанта, желаем дальнейших побед и успехов во всем!