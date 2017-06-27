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27 июня 2017, 14:57
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Социальная платформа ЕР направит в Минобразования предложения по повышению доступности ясельных групп

 

Участники заседания Социальной платформы партии «Единая Россия», которая была посвящена доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет, приняли ряд предложений, которые вошли в резолюцию. В частности, Партия предлагает Министерству образования и науки РФ проработать концепцию образования и воспитания детей в возрасте до 3-х лет и внедрять в регионах практику создания на предприятиях и в офисах мест для временного пребывания детей – так называемых корпоративных детских садов.

Как сообщил председатель Социальной платформы Партии, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ, резолюция будет рассмотрена на заседании Президиума Генсовета «Единой России». «Тема доступности детских садов для детей до 3-х лет в настоящее время очень актуальна. Удалось добиться обеспечения детей от 3 до 7 лет местами в детских садах, и теперь необходимо решать проблему с яслями. По данным Министерства образования, доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет на сегодняшний день в среднем составляет 83,15%. Большое количество женщин хотели бы выйти на работу, однако им попросту не с кем оставить детей ясельного возраста. И эту проблему необходимо решать», – отметил он.

Напомним, что на последнем заседании Генсовета «Единой России» Сергей НЕВЕРОВ отметил, что партия должна взять на контроль вопросы, озвученные в ходе «Прямой линии с Владимиром ПУТИНЫМ». В частности, глава государства указал на необходимость проработки вопроса доступности ясельных групп для детей до трех лет.

В свою очередь, замминистра образования и науки Татьяна СИНЮГИНА отметила, что Минобрнауки считает перспективной разработку предложенной концепции. «Мы достаточно активно с коллегами обсуждаем возможность и необходимость разработки и последующее внедрение концепции развития, образования и работы с детьми дошкольного и раннего дошкольного возраста», – отметила Синюгина.

По итогам заседания было принято решение о проведении региональными исполкомами партии мониторинга потребности мест в дошкольных образовательных организациях для детей до трех лет в разрезе муниципальных образований субъектов, а правительству РФ предложено разработать программу строительства помещений под организацию групп для детей раннего возраста, а также создать межведомственную комиссию по легализации индивидуальных услуг по присмотру и уходу за детьми.

 

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Источник: Пресс-служба «Единой России».
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