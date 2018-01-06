Сочельник 2018 — что нельзя делать. Традиции, приметы, обычаи 6 января

Празднование Рождественского Сочельника всегда выпадает на ночь, предшествующую торжеству Рождества Христова.

Какого числа мы будем отмечать Рождественский Сочельник в 2018 году? Празднование ночи, предшествующей основному торжеству, всегда выпадает на 6 января. В этот замечательный морозный день православные верующие готовятся к празднованию знаменательной даты, которая положила начало жизни Христа и его благих дел.

История

Верующие доподлинно знают историю появления праздника. Рождественский сочельник основан тогда, когда в давние библейские времена на Небе появилась Вифлеемская Звезда, которая была предвестником рождения младенца-спасителя всего мира.

История празднования Рождественского Сочельника 2018 связана и с наименованием знаменательной даты. Слово «Рождественский» исходит связано с празднованием рождения малыша Иисуса. А вот слово «Сочельник» напрямую связано с постным блюдом — сочиво, которое является традиционным в этот день.

Как известно, празднование Рождественского Сочельника является завершающим днем строгого Рождественского Поста. Это христианское ограничение, главным образом, распространяется на запрет употребления продуктов животного происхождения. В Пост рекомендуется кушать постную кашу, в которою разрешается добавлять изюм, кусочки овощей или ломтики фруктов. Кашу же рекомендуется готовить либо из риса, либо из пшена. Подобные блюда в православии именуются сочивом, откуда и идет название праздничной даты.

Отмечать навечерие Рождества рекомендовано по особым традициям, но неизменным ритуалом этого дня является пища, которую рекомендуется кушать в качестве праздничного рациона. Православные верующие с удовольствием лакомятся в этот день блюдами, приготовленными из гороха, фасоли, бобов. Разрешается вкушать постные сладости — мед, орехи и изюм. Но на столе обязательно должна присутствовать каша — сочиво, которая является главным символом Рождественского Сочельника.

Традиции

Так как торжество является важнейшим событием православной веры, то здесь существуют традиции празднования Рождественского Сочельника 2018 года. Все основные ритуалы и обычаи связаны с добром и чистотой верующей души.

Как всем известно, Христос появился на свет в хлеву, поэтому в деревнях и селах люди старались подготовить примерные условия для празднования Рождества. Все полы в деревенском доме устилали ароматным сеном, на стол не клали солому. Таким образом, создавалось ощущение, напоминающее в каких условиях родился на свет Христос.

Сочельник — это добрый и веселый праздник, поэтому люди старались развеселить и обрадовать друг друга. Специально в честь торжества создавались своеобразные театральные сценки на Рождественские темы. Посетить деревенский театр разрешалось всем желающим. Сцена театра изготавливалась из картонной коробки, а фигурками, главными героями, служили сшитые самостоятельно куклы.

Чтобы развеселить народ готовился своеобразный маскарад. Девицы наряжались в яркие платья и наносили красивые краски на лицо. Молодые люди же переодевались в фуфайки и яркие кафтаны, пели озорные песни и рассказывали смешные истории.

Многие верующие верили, что в Сочельник добро активно борется со злом. А сам человек может своими действиями показать, к какой стороне он больше причастен. Те люди, которые проводили праздник в песнях и плясках, несомненно, тянуло в сторону добра и веры. А вот люди, которые гадали и совершали тайные обряды, больше были причастны к стороне зла.

Самая главная традиция праздника связана с тем, что в этот день все желания и мечты человека сбывались. В ночь, предшествующую Рождеству, необходимо загадать самое свое заветное желание, а затем с верой и надеждой ждать скорого его исполнения.

Сочельник предполагает за собой выполнение некоторых основ, касающихся употребления пищи. До начала празднования Рождества в православии длятся правила Рождественского Поста. В день, предшествующий основному торжеству, запрещено вкушать любую пищу. Приступать к трапезе можно лишь тогда, когда в ночь Рождественского Сочельника на Небосводе появляется первая звезда, которая означает скорое рождение Христа.

Когда на ночном небе появится яркая звезда и наступит Рождественский Сочельник 2018, блюда на стол выставляются самые разнообразные. Верующие предпочитают готовить праздничные блюда из рыбы, мяса, овощей и разнообразных фруктов. В качестве напитков разрешается пить компот, морсы, взрослые люди могут пригубить освященный Кагор.

После празднования Рождественского Сочельника православные приступают к встрече светлого Рождества.