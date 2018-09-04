Событие, которого так долго ждали жители Якутска

Сегодня в городе Якутске состоится долгожданное открытие водозаборных и водоочистных сооружений в рамках реализации программы реконструкции объектов водоподготовки ГО «город Якутск» АО «Водоканал».

Напомним, что по инициативе Правительства Республики Саха(Якутия) в 2012 году было начато строительство новых водозаборных и водоочистных сооружений города Якутска производительностью 110 тысяч кубометров в сутки, стоимостью более 5 млрд. рублей. Проект является самым крупным объектом в сфере водоснабжения и водоотведения,реализуемым в настоящее время на Дальнем Востоке России.

Реализация проекта стала возможна благодаря совместной работе Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), АО «Водоканал» города Якутска, генерального подрядчика Тахал Консалтинг Инжиниирз Лимитед и Инженер проекта, а также ООО «СЕСТ Инфраструктурный консалтинг».

Проект включает в себя водоприемный ковш, длиной 243 метров, шириной по дну 26 метров. Объем ковша 330 тысяч кубометров, что составляет запас воды на трое суток. Насосная станция первого подъема, производительностью насосов 4 500 кубометров в час позволит обеспечить необходимый объем поднимаемой воды.

Также построены реагентное хозяйство, где происходит складирование и приготовление растворов реагентов используемых в процессе очистки, а также здание электролизной, где посредством электролиза поваренной соли производится гипохлорит натрия. Эти объекты позволят уйти от высокоопасной технологии обеззараживания воды хлором. Вся система автоматизирована и управляется с диспетчерского пункта находящегося в здании реагентного хозяйства.

Ввод водозаборных и водоочистных сооружений решит многолетнюю проблему, позволит обеспечить треть населения республики, более 300 тысяч человек, проживающего в городе Якутске и поселке Жатай, чистой питьевой водой соответствующей всем требованиям санитарных норм и правил.

Отныне Якутск забудет о проблеме грязной воды, которая остро встает каждую весну и осень. С запуском нового водозабора в дома жителей столицы начнет поступать чистая питьевая вода. Как отметил врио главы Якутии Айсен Николаев в ходе недавнего прямого эфира на телеканале НВК «Саха», для Якутска ввод нового водозабора событие исторические.

«Появление нового водозабора с новым современным европейским оборудованием позволит нам получать чистую питьевую воду. Если бы все внутриквартальные водопроводные трубы были соответствующего качества, мы могли бы пить воду из-под крана. Но даже при этом жители столицы почувствуют улучшение качества воды и той ситуации, которая повторялась каждую весну и осень уже не будет», — подчеркнул Айсен Николаев.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис считает, что строительство и модернизация сооружений водоснабжения – важнейшая задача нашей страны. Значительное число таких объектов было введено в эксплуатацию еще в советский период и не соответствует современным технологическим требованиям.