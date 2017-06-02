Собственники о «Прощеных днях» по оплате взносов на капремонт

Здравствуйте, меня зовут Моисеева Лариса Петровна. Живу в Якутске в обыкновенной квартире КПД. Работаю в одной из бюджетных организаций. Не могу сказать, что зарабатываю много, но и что мало тоже. На жизнь хватает копейка в копейку. Работа в госучреждении конечно имеет свои плюсы: стабильность, соцпакет, проезд раз в два года и т.д.

И вот этим летом я решила съездить отдохнуть в Китай. Никогда там не была, да и подлечиться не помешает. И тут подруга мне сказала, что при задолженности по взносам на капремонт, возможен запрет на выезд за пределы РФ. Я слышала, что при задолженности по кредитам или алиментам такое возможно, но про капремонт узнала впервые.

Решила это выяснить и обратиться в Фонд Капитального Ремонта многоквартирных домов РС(Я). Меня проинформировали о размере моей задолженности и сообщили об Акции «Прощенные дни», которая проходит до 22 июня 2017 года. Благодаря этой акции, сумма задолженности стала незначительной, ведь предоставлена экономия расходов на пени. А еще я получила субсидии на ЖКУ и самое главное, разрешение на выезд за пределы РФ. Теперь я могу отдохнуть в Китае по-настоящему и не думать о житейских проблемах!

Кому интересно позвоните 40-50-45, вам все подробно объяснят. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Лариса Моисеева, г. Якутск