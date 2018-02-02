СОБРовцы провели урок патриотизма для школьников

В Якутии стартовала акция «Неделя мужества»: сотрудниками СОБР Росгвардии проведен патриотический урок для школьников.

По традиции в рамках празднования Дня защитника Отечества сотрудниками спецподразделений территориального управления Росгвардии проводится патриотическая акция «Неделя мужества». Во время «уроков мужества» сотрудники знакомят школьников с героическими и трагическими страницами истории Отечества, воспитывают уважение к подвигам героев и способствуют формированию у подростков чувства патриотизма и готовности к защите Родины.

Акцию открыл «урок мужества», проведенный сегодня сотрудниками СОБР управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) в СОШ № 36 г. Якутска для учеников начальных классов. Продемонстрированный фильм показал школьникам весь путь становления боевого подразделения, которое в этом году отметит 25-летие со дня образования. В основу сюжета положены специальные операции и мероприятия, которых на счету СОБРа сотни и которые принесли заслуженную славу подразделению. А также три десятка командировок в Северокавказский регион, где командованием всегда отмечается высокий профессионализм сотрудников якутского СОБРа. Сегодня это боевое подразделение способно выполнять поставленные перед ним задачи и уверенно отвечать всем требованиям времени. Кстати, одно из них – патриотическое воспитание молодого поколения. Тематические уроки проводятся СОБР на протяжении ряда лет и приобретенный опыт позволяет сотрудникам находить новые формы и методы работы с детьми. Особый интерес вызывает практическая часть урока – демонстрация вооружения и экипировки бойца СОБР.

Сегодня все желающие смогли примерить бронежилет, шлем и почувствовать себя настоящим защитником Отечества. Закончилось мероприятие общим фотографированием.

Акция продлится до конца февраля.