АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
25
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.67
 73.79
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.06.2018, 17:01
Происшествия
Менеджер банка, похитившая 1,5 миллиона рублей, отделалась условным сроком
09.06.2018, 16:51
Политика
Парламент Якутии не допустит ущемления прав граждан на изучение родного языка
09.06.2018, 16:41
Красота & Здоровье
Не только диагностика, но и высокотехнологичное лечение
09.06.2018, 16:37
Республика
Теплоэнергосервис готовится к отопительному сезону 2018-2019 гг
09.06.2018, 16:31
Общество
Собранная на телерадиомарафоне «Всем миром» помощь пойдет по адресатам… на вертолетах и морем
09.06.2018, 16:21
Политика
Известные якутянки объединились в единое женское сообщество «Подруги – Дьуэгэлэр»
09.06.2018, 15:46
Культура & Образование
Афиша
Репертуар Саха театра на июнь
09.06.2018, 15:44
Столица
На Ысыахе Туймаады будут работать более 100 предприятий общественного питания
09.06.2018, 15:36
Культура & Образование
На ночь глядя: Российский профессор о классической русской литературе с новых ракурсов
09.06.2018, 15:30
Красота & Здоровье
Эксклюзив
 «Я чё, под Шуру отжёг?». Как прошла в Якутске «Дискотека 2000-х»
09.06.2018, 15:29
Экономика
Людмила Николаева: Цифровая экономика требует квалифицированных специалистов
09.06.2018, 15:23
Культура & Образование
Анонс
Памяти Ивана Мамаева: в НХМ откроется выставка народного мастера-костореза
09.06.2018, 15:14
Политика
Айсен Николаев встретился с сенатором от Якутии Александром Акимовым
09.06.2018, 14:47
Происшествия
Видео
Появилось видео с места крупного ДТП в Якутске, в котором погиб мужчина
09.06.2018, 13:17
Политика
Александр Ноговицын обратился к однопартийцам
09.06.2018, 13:14
Происшествия
Фонд капремонта: Это не наши хищения!
09.06.2018, 13:03
Желток
Резонанс
А надо ли было торжественно провожать БЕА? Пресс-секретари разделились в мнениях
09.06.2018, 12:19
Столица
В Якутске открыта вторая круглосуточная автомойка от «Туймаада-нефть
09.06.2018, 12:16
Культура & Образование
Творческие мастерские АГИКИ ждут школьников с 6 августа
09.06.2018, 12:11
Экономика
Лучшие экскаваторщики и бульдозеристы показали грациозное управление тяжелой техникой
09.06.2018, 12:06
Столица
Павел Петров и Андрей Лебедев встретились с коллективом горбольницы №2
09.06.2018, 12:03
Спорт
В Якутскэнерго выявили лучшие пожарные дружины
09.06.2018, 11:46
Культура & Образование
Репертуар кинозала «Россия»
09.06.2018, 11:43
Происшествия
В 11 районах Якутии действует «Особый противопожарный режим» в лесах
09.06.2018, 11:40
Экономика
Зарплата работников СМИ остается низкой, и возникает кадровый голод — замминистра
09.06.2018, 11:35
Республика
Футбольный турнир на Кубок Немюгюнского хлебозавода собрал команды центральных улусов
09.06.2018, 11:28
Происшествия
На Колыме остаются подтопленными 3 населенных пункта
09.06.2018, 11:25
Спорт
Якутские волонтеры помогут на чемпионате мира по футболу в Петербурге
09.06.2018, 11:20
Экономика
Вышла мобильная игра от якутских разработчиков
09.06.2018, 11:16
Столица
В Якутске судприставы опечатали кафе. Антисанитария
09.06.2018, 11:12
Происшествия
Прокуратура заставила министерства погасить долги предпринимателям на 280 млн. рублей
09.06.2018, 11:07
Финансы
РСХБ в январе-мае 2018 года увеличил чистую прибыль до 3,2 млрд рублей
09.06.2018, 10:57
Происшествия
Китаянка пыталась вывезти через Благовещенск 173 фрагмента бивня мамонта… в нижнем белье
09.06.2018, 10:07
Происшествия
Горят частные дома в Мирном и Усть-Нере
09.06.2018, 8:43
Красота & Здоровье
Терять пациента очень тяжело…
09.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 9 июня 2018
09.06.2018, 4:25
Экология
Фотофакт
Сахамин Афанасьев отмечен министерством обороны России
09.06.2018, 3:35
Политика
Егор Борисов: Ухожу, чтобы вернуться…
09.06.2018, 3:22
Политика
Экстра
Москва: Афанасьев и Шибаев одобрены на партийных постах
09.06.2018, 0:01
Общество
Сегодня день рождения легендарного генерала
08.06.2018, 23:49
Культура & Образование
ЯГСХА и АЭБ подписали соглашение
08.06.2018, 19:47
Политика
Муниципальных служащих Якутии, уволенных по утрате доверия, будут включать в специальный реестр
08.06.2018, 19:42
Культура & Образование
В Якутии назван «Воспитатель года» — 2018
08.06.2018, 19:35
Экология
20 лет детских экспедиций – в новой книге
08.06.2018, 19:29
Столица
1 июля в Якутске запустят первую в России универсальную систему оплаты проезда
08.06.2018, 19:24
Происшествия
Эксклюзив
«Черный застройщик» попросил оставить его в СИЗО
08.06.2018, 17:55
Экология
В Якутии ожидается вторая волна паводка на реке Лене
08.06.2018, 17:45
Общество
9 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
08.06.2018, 17:35
Политика
«Актуальное интервью» с председателем гордумы Александром Саввиновым
08.06.2018, 17:24
Культура & Образование
Конкурс национальных блюд «Саламаат» ждет участников
08.06.2018, 17:21
Общество
Николай Дегтярев: Соцработникам нужны гарантии
08.06.2018, 17:11
Общество
В Ленске в тяжелом состоянии госпитализировали молодого человека с укусом гадюки
08.06.2018, 16:51
Желток
Фотофакт
Болельщики министра Сафронова давят на врио главы?
08.06.2018, 16:50
Столица
В Пригородном открыли этно-площадку «Земля Олонхо»
08.06.2018, 16:40
Происшествия
НВК «Саха» задолжал 12 миллионов рублей
08.06.2018, 16:30
Экология
Экологи Якутии: Егор Борисов внес большой вклад в деле охраны природы
08.06.2018, 16:20
Общество
СК «Стерх» готовится к выплатам пострадавшим от стихии
08.06.2018, 16:10
Политика
Бывшего главу Егора Борисова торжественно проводят с поста
08.06.2018, 16:00
Столица
На площади Орджоникидзе открылась выставка-ярмарка национальной одежды
08.06.2018, 15:50
Столица
Какие мероприятия пройдут в Якутске в День России
08.06.2018, 15:40
Общество
В Якутии увеличен страховой запас Территориального фонда ОМС
08.06.2018, 15:30
Культура & Образование
В НХМ открылась выставка памяти художника-костореза  Степана Петрова
08.06.2018, 15:20
Политика
В законы о муниципальной службе и противодействии коррупции внесены ряд изменений  
08.06.2018, 15:10
Столица
Собаководы Якутска: Приглашаем на дог-шоу на нашей обновленной площадке! 
08.06.2018, 14:50
Политика
В Якутии принят закон «Об охране общественной нравственности»
08.06.2018, 14:40
Столица
На Ысыахе Туймаады впервые проведут открытую игру КВН по жанрам якутского фольклора
08.06.2018, 14:30
Политика
В первом чтении принят проект закона о Торгово-промышленной палате
08.06.2018, 14:20
Общество
Народные депутаты рассмотрели законопроект против таксистов-нелегалов
08.06.2018, 14:10
Столица
Бесплатные аттракционы, краски холи и дог-шоу: в Якутске пройдет праздник «Нас много – мир один» 
08.06.2018, 14:00
Культура & Образование
Анонс
Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на показы исторических фильмов
08.06.2018, 13:50
Экология
В Алданском районе завершается эвакуация фрагментов ракет-носителей
08.06.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Чем опасны клещи и как от них спастись
Архив новостей
Общество
9 июня 2018, 16:31
185

Собранная на телерадиомарафоне «Всем миром» помощь пойдет по адресатам… на вертолетах и морем

Вчера в Общественной палате РС(Я) состоялось заседание Счетной комиссии, которая работала в день проведения телерадиомарафона «Всем миром». На этот раз у комиссии была другая задача, нежели подсчитать собранные деньги. Нужно было распределить товарно-материальные ценности, которые поступили к нам от ЯРО «Опора России». Они привезли гуманитарный груз к  складу МЧС во время марафона на трех грузовиках. Это стройматериалы, обувь, комплекты постельного белья, лодки «Мурена», садовые тачки, продукты питания, канистры. Было решено срочно отправить груз в страдающую от наводнения прямо сейчас колымско-индигирскую группу районов – Верхнеколымский, Среднеколымский, Нижнеколымский, Усть-Янский улусы. Распределение шло согласно оперативной информации по затопленным населенным пунктам муниципальных образований РС(Я).

Министерство по развитию институтов гражданского общества РС(Я) занимается сейчас доставкой груза. Буквально на днях вертолет МИ-8 должен отправиться по маршруту Якутск — Белая гора, и дальше в поселок Походск Среднеколымского улуса. А стройматериалы решено доставить… морем. Это что касается товарно-материальных ценностей.

А вообще, очень многие интересуются, как распределяется финансовая помощь телерадиомарафона «Всем миром». Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РС(Я) под председательством первого заместителя председателя правительства РС(Я) Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА на днях создали специальную рабочую группу  по распределению безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований на восстановительные работы по ликвидации последствий весеннего паводка 2018 года. В состав рабочей группы вошли первые лица министерств и ведомств, в том числе председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей СЕРГУЧЕВ.

На сегодняшний день на специальный счет Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) поступило 11 миллионов 886 тысяч 557 рублей 02 копейки. Наличными средствами во время телерадиомарафона, сертификатами и адресной помощью поступило 2 млн. 208 тыс. 365 рублей. По СМС поступило 151 975 рублей. Товарно-материальных ценностей поступило на сумму 2 млн. 650 тыс. рублей. Всего получилось 16 млн. 896 тыс. 897 рублей.

Но, увы, точные цифры собранных конкретно телерадиомарафона средств озвучить сложно. На счет Госкомитета ОБЖ поступают и средства людей, возможно, не причастных к нашему проекту. Но львиная доля этих средств точно поступила от «Всем миром». Да и реклама доброго дела сыграла свою роль. К слову, помощь продолжает поступать.

Председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей Сергучев:

— Мы успели поблагодарить всех участников-благотворителей телерадиомарафона «Всем миром». Будет справедливым поблагодарить также всех организаторов. Марафон получился действительно «Всем миром». Удивительно, что в организационный штаб марафона пришли люди из разных учреждений, а работали как единая давно сплоченная команда.

Особенно впечатлила команда НВК «Саха» под руководством генерального директора Нины ХАРИТОНОВОЙ. С нами всегда на связи были программный директор Нюргун ТОРГОВКИН, шеф-редактор Алена АНТОНОВА, директор радио Максим БЕРЕЗИН. Разговоры с ними напоминали радиопереговоры командиров из окопов времен Отечественной войны.

А какая это тяжелая работа! Ведущим нужно было найти общий язык с больше чем сотней людей. Как хорошо они работали в эфире! Это Дмитрий АРГУНОВ, Светлана ТРОФИМОВА, Ларина СУКУЕВА, Георгий БЕЛОУСОВ, Евгения АРЬЯЛОВА, Алексей ЛУКИН, Наталья МИХАЛЕВА, Антон ВАСИЛЬЕВ, Дарья АНХЕХВА, Олег КОЛЕСОВ и другие. Что удивительно, уже на следующий день после огромной работы, ведущие снова появились в эфире! Красивые, причесанные, как ни в чем не бывало.

Очень в Палате мы полюбили Министерство культуры и духовного развития РС(Я). Мало того, что сагитировали свои подведомственные учреждения внести свой вклад, они очень много совместно с НВК «Саха» сделали для организации концертов.

Концертов у нас на марафоне было аж три: с 14 до 15 часов прошла концертная программа землячества «Амма Тюмсюю», с 15 до 17 часов — концерт НВК «Саха», с 17 до 20 часов – концерт Минкульта. На концерте выступали практически все звезды эстрады и классической музыки республики (легче сказать, кого не было), танцевальные коллективы. Каждый второй зритель подходил к организаторам и благодарил за доставленное удовольствие.

Особенная наша благодарность заместителю министра культуры и духовного развития Владиславу ЛЕВОЧКИНУ и ответственному исполнителю Вере МОИСЕЕВОЙ, ответственной по концертной части Наталье СЕРГЕЕВОЙ, группе технического обеспечения Леониду КИМУ и многим-многим другим. Вера Афанасьевна нам прислала настолько длинный список тех, кто работал над проектами, что мы просто впечатлились тем огромным количеством людей, которые были задействованы.

Особенно тепло хочу поблагодарить исполняющую обязанности заместителя руководителя департамента по надзорной деятельности в области защиты населения и территорий от ЧС Госкомитета ОБЖ Прасковью СЕДАЛИЩЕВУ и ведущего специалиста Министерства связи и информационных технологий Асю СОЛОВЬЕВУ. Эти прекрасные молодые женщины, трудились, да и сейчас нам помогают с редкими энтузиазмом и задором.

Во время проведения благотворительной акции с нами были заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Афанасий МАТВЕЕВ и ответработники Министерства.

Напоследок хотел бы заметить: не стоит бояться браться за благотворительные проекты. Какие-то высшие силы всегда следят за всеми, кто ими занимается. Всегда находятся люди, которые поработают не за славу, не за деньги, а за то, чтобы всем миром просто сделать доброе дело.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
04.06.2018, 9:54
Столица
Эксклюзив
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска
04.06.2018, 16:01
Политика
Отставка
03.06.2018, 1:50
Желток
Эксклюзив
Именитый борец получил работу в системе власти
05.06.2018, 12:39
Политика
Эксклюзив
В Якутии сменится главный единоросс
05.06.2018, 12:31
Красота & Здоровье
Более 30 случаев укусов клещей зарегистрировали в Якутии
05.06.2018, 0:57
Общество
Сегодня день рождения министра, композитора, издателя и блогера
04.06.2018, 21:25
Культура & Образование
ИРОиПК провел заседание научно-методического совета
06.06.2018, 21:52
Происшествия
Видео
На Талаканском месторождении на станции №10 произошла авария
03.06.2018, 1:38
Желток
Эксклюзив
Известные политики Якутии открыли пляжный сезон!
04.06.2018, 17:50
Политика
Айсен Николаев: Мы должны отказаться от праздников
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
09.06.2018

Не только диагностика, но и высокотехнологичное лечение

Республика
09.06.2018

Теплоэнергосервис готовится к отопительному сезону 2018-2019 гг

Культура & Образование
09.06.2018

На ночь глядя: Российский профессор о классической русской литературе с новых ракурсов

Эксклюзив
Красота & Здоровье
09.06.2018

 «Я чё, под Шуру отжёг?». Как прошла в Якутске «Дискотека 2000-х»

Экономика
09.06.2018

Людмила Николаева: Цифровая экономика требует квалифицированных специалистов

Политика
09.06.2018

Айсен Николаев встретился с сенатором от Якутии Александром Акимовым

Видео
Происшествия
09.06.2018

Появилось видео с места крупного ДТП в Якутске, в котором погиб мужчина

Политика
09.06.2018

Александр Ноговицын обратился к однопартийцам