Собранная на телерадиомарафоне «Всем миром» помощь пойдет по адресатам… на вертолетах и морем

Вчера в Общественной палате РС(Я) состоялось заседание Счетной комиссии, которая работала в день проведения телерадиомарафона «Всем миром». На этот раз у комиссии была другая задача, нежели подсчитать собранные деньги. Нужно было распределить товарно-материальные ценности, которые поступили к нам от ЯРО «Опора России». Они привезли гуманитарный груз к складу МЧС во время марафона на трех грузовиках. Это стройматериалы, обувь, комплекты постельного белья, лодки «Мурена», садовые тачки, продукты питания, канистры. Было решено срочно отправить груз в страдающую от наводнения прямо сейчас колымско-индигирскую группу районов – Верхнеколымский, Среднеколымский, Нижнеколымский, Усть-Янский улусы. Распределение шло согласно оперативной информации по затопленным населенным пунктам муниципальных образований РС(Я).

Министерство по развитию институтов гражданского общества РС(Я) занимается сейчас доставкой груза. Буквально на днях вертолет МИ-8 должен отправиться по маршруту Якутск — Белая гора, и дальше в поселок Походск Среднеколымского улуса. А стройматериалы решено доставить… морем. Это что касается товарно-материальных ценностей.

А вообще, очень многие интересуются, как распределяется финансовая помощь телерадиомарафона «Всем миром». Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РС(Я) под председательством первого заместителя председателя правительства РС(Я) Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА на днях создали специальную рабочую группу по распределению безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований на восстановительные работы по ликвидации последствий весеннего паводка 2018 года. В состав рабочей группы вошли первые лица министерств и ведомств, в том числе председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей СЕРГУЧЕВ.

На сегодняшний день на специальный счет Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) поступило 11 миллионов 886 тысяч 557 рублей 02 копейки. Наличными средствами во время телерадиомарафона, сертификатами и адресной помощью поступило 2 млн. 208 тыс. 365 рублей. По СМС поступило 151 975 рублей. Товарно-материальных ценностей поступило на сумму 2 млн. 650 тыс. рублей. Всего получилось 16 млн. 896 тыс. 897 рублей.

Но, увы, точные цифры собранных конкретно телерадиомарафона средств озвучить сложно. На счет Госкомитета ОБЖ поступают и средства людей, возможно, не причастных к нашему проекту. Но львиная доля этих средств точно поступила от «Всем миром». Да и реклама доброго дела сыграла свою роль. К слову, помощь продолжает поступать.

Председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей Сергучев:

— Мы успели поблагодарить всех участников-благотворителей телерадиомарафона «Всем миром». Будет справедливым поблагодарить также всех организаторов. Марафон получился действительно «Всем миром». Удивительно, что в организационный штаб марафона пришли люди из разных учреждений, а работали как единая давно сплоченная команда.

Особенно впечатлила команда НВК «Саха» под руководством генерального директора Нины ХАРИТОНОВОЙ. С нами всегда на связи были программный директор Нюргун ТОРГОВКИН, шеф-редактор Алена АНТОНОВА, директор радио Максим БЕРЕЗИН. Разговоры с ними напоминали радиопереговоры командиров из окопов времен Отечественной войны.

А какая это тяжелая работа! Ведущим нужно было найти общий язык с больше чем сотней людей. Как хорошо они работали в эфире! Это Дмитрий АРГУНОВ, Светлана ТРОФИМОВА, Ларина СУКУЕВА, Георгий БЕЛОУСОВ, Евгения АРЬЯЛОВА, Алексей ЛУКИН, Наталья МИХАЛЕВА, Антон ВАСИЛЬЕВ, Дарья АНХЕХВА, Олег КОЛЕСОВ и другие. Что удивительно, уже на следующий день после огромной работы, ведущие снова появились в эфире! Красивые, причесанные, как ни в чем не бывало.

Очень в Палате мы полюбили Министерство культуры и духовного развития РС(Я). Мало того, что сагитировали свои подведомственные учреждения внести свой вклад, они очень много совместно с НВК «Саха» сделали для организации концертов.

Концертов у нас на марафоне было аж три: с 14 до 15 часов прошла концертная программа землячества «Амма Тюмсюю», с 15 до 17 часов — концерт НВК «Саха», с 17 до 20 часов – концерт Минкульта. На концерте выступали практически все звезды эстрады и классической музыки республики (легче сказать, кого не было), танцевальные коллективы. Каждый второй зритель подходил к организаторам и благодарил за доставленное удовольствие.

Особенная наша благодарность заместителю министра культуры и духовного развития Владиславу ЛЕВОЧКИНУ и ответственному исполнителю Вере МОИСЕЕВОЙ, ответственной по концертной части Наталье СЕРГЕЕВОЙ, группе технического обеспечения Леониду КИМУ и многим-многим другим. Вера Афанасьевна нам прислала настолько длинный список тех, кто работал над проектами, что мы просто впечатлились тем огромным количеством людей, которые были задействованы.

Особенно тепло хочу поблагодарить исполняющую обязанности заместителя руководителя департамента по надзорной деятельности в области защиты населения и территорий от ЧС Госкомитета ОБЖ Прасковью СЕДАЛИЩЕВУ и ведущего специалиста Министерства связи и информационных технологий Асю СОЛОВЬЕВУ. Эти прекрасные молодые женщины, трудились, да и сейчас нам помогают с редкими энтузиазмом и задором.

Во время проведения благотворительной акции с нами были заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Афанасий МАТВЕЕВ и ответработники Министерства.

Напоследок хотел бы заметить: не стоит бояться браться за благотворительные проекты. Какие-то высшие силы всегда следят за всеми, кто ими занимается. Всегда находятся люди, которые поработают не за славу, не за деньги, а за то, чтобы всем миром просто сделать доброе дело.