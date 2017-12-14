Соболезнования родным и близким Ньургуна Тимофеева

Якутская городская Дума и Ассоциация представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу скоропостижной кончины государственного деятеля Якутии, Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (2005-2008 гг.), народного депутата III, IV созывов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), советника Президента Республики Саха (Якутия), заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного гражданина Намского улуса и Оленекского эвенкийского национального района Тимофеева Ньургуна Семеновича. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами. Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины государственного и общественного деятеля, Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III созыва, народного депутата Республики Саха (Якутия) III и IV созывов, Заслуженного работника народного хозяйства РС (Я), Почётного гражданина Намского и Оленёкского улусов Тимофеева Ньургуна Семеновича. comments powered by HyperComments

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