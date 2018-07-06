Соболезнования от Валерия Шадрина

Валерий Шадрин:
Вчера меня потрясла страшная новость: скончалась Анастасия Чигирева…
Она – невестка семьи великой певицы Нины и проректора ВШМ РС(Я) Сергея Чигиревых, супруга их единственного сына…
Я помню Настю еще ребенком, она была дочерью ответственного работника Якутского Парламента Лены и актера Саха драматического театра Андрея Стручковых.
Была очень самостоятельной, самодостаточной, умницей и красавицей…
Выражаю мои самые глубокие соболезнования по поводу кончины Анастасии после тяжелой и продолжительной болезни на 28 году жизни…
Мужайтесь и крепитесь!
Я разделяю Вашу глубокую скорбь, выражаю Вам слова поддержки и утешения!
Уважаемые читатели!
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