Соболезнования от Валерия Шадрина

Валерий Шадрин:

Вчера меня потрясла страшная новость: скончалась Анастасия Чигирева…

Она – невестка семьи великой певицы Нины и проректора ВШМ РС(Я) Сергея Чигиревых, супруга их единственного сына…

Я помню Настю еще ребенком, она была дочерью ответственного работника Якутского Парламента Лены и актера Саха драматического театра Андрея Стручковых.

Была очень самостоятельной, самодостаточной, умницей и красавицей…

Выражаю мои самые глубокие соболезнования по поводу кончины Анастасии после тяжелой и продолжительной болезни на 28 году жизни…

Мужайтесь и крепитесь!

Я разделяю Вашу глубокую скорбь, выражаю Вам слова поддержки и утешения!