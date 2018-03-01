Соболезнование

Якутская городская Дума, Ассоциация представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия), Якутское региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления выражает глубокие соболезнования Председателю Районного Совета депутатов МО «Вилюйский улус», члену Правления Совета муниципальных образований РС (Я), заместителю председателя Ассоциации представительных органов РС (Я), руководителю Вилюйского местного отделения Якутского РО Всероссийского Совета местного самоуправления Гаврилу Семеновичу КОРЯКИНУ в связи с кончиной после продолжительной тяжелой болезни глубоко любимой матери, ветерана труда, отличника здравоохранения РС (Я) КОРЯКИНОЙ Аграфены Гаврильевны. Скорбим вместе с вами. comments powered by HyperComments

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