Соболезнование родным и близким ветерана сельского хозяйства Семена Жиркова

Александр Жирков выражает глубокое соболезнование по поводу кончины ветерана сельского хозяйства Семена Жиркова От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и от себя лично выражаю глубокое соболезнование семье, родным и близким заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, заслуженного агронома ЯАССР, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «Полярная звезда», почетного гражданина Кобяйского, Таттинского улусов, депутата Верховного Совета ЯАССР VI созыва, заместителя Председателя Верховного Совета ЯАССР, депутата Верховного Совета СССР VIII созыва Семена Гаврильевича Жиркова. Память о Семене Гаврильевиче, внесшем значительный личный вклад в развитие сельского хозяйства республики, Таттинского улуса, бессменном руководителе совхоза имени Петра Алексеева Таттинского улуса, навсегда сохранится в наших сердцах. comments powered by HyperComments Источник: Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) А.Н. Жирков

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