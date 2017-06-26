Соболезнование окружной администрации Якутска

Окружная администрация города Якутска выражает глубокое соболезнование семье, родственникам, коллегам, друзьям в связи с кончиной председателя Контрольно-счетной палаты города Якутска Иосифа Алексеевича Николаева.

Иосиф Алексеевич Николаев был бессменным руководителем Контрольно-счетной палаты города Якутска на протяжении долгих 13 лет, со дня ее образования. Настоящий профессионал своего дела, проработавший в контролирующих органах республики 19 лет, он был честным, принципиальным, объективным, неподкупным и непримиримым к нарушителям бюджетного процесса, грамотным руководителем, а также талантливой и творческой личностью, членом творческого Союза художников России и Международной Ассоциации художников.

В эти скорбные дни руководство и коллектив Окружной администрации города Якутска разделяют с родными и близкими горечь невосполнимой утраты и скорбят вместе с Вами.