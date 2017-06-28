Соболезнование близким, коллегам и друзьям профессора Егора Егорова

Глава городского округа «город Якутск» и Окружная администрация города Якутска выражают глубокое соболезнование семье, родственникам, коллегам, друзьям по поводу кончины доктора экономических наук, профессора Егора Григорьевича Егорова.

В рамках своей обширной научной деятельности Егор Григорьевич внес большой вклад в разработку теории и практики региональных экономических исследований, обосновал принципы и методы регионального подхода к оценке народнохозяйственной эффективности комплексного освоения природных ресурсов в условиях Севера. Благодаря его разработкам были приняты документы стратегического планирования Республики Саха (Якутия), в том числе и города Якутска. Егор Григорьевич Егоров также является создателем научной школы по региональной экономике Севера, автором порядка 570 научных трудов, среди его учеников 23 кандидата и 10 докторов наук.

Сегодня мы разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах.