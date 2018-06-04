«Собери свое лето»: подросткам предложили трудоустройство

В преддверии летних каникул Центр занятости населения г. Якутска, в рамках городских мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей, провел ежегодный фестиваль «Собери свое лето».

Целью данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, активной жизненной позиции, стремление изучать новое и конечно, привитие первых трудовых навыков подросткам путем трудоустройства на временные и постоянные рабочие места.

Фестиваль «Собери свое лето» организовал свою работу по следующим направлениям: встречи с работодателями, консультации психолога-профконсультанта по выбору профессии; информирование об образовательных курсах, о лагерях дневного пребывания; консультации юриста по вопросам трудового законодательства.

Помимо этого подростки прошли у психологов Центра психологической поддержки молодежи экспресс — диагностику по выбору профессии. Инспектора Молодежной биржи труда «Импульс» и Центра занятости ознакомили с банком вакансий.

В работе фестиваля приняли участие 15 работодателей, имеющие на сегодня 120 вакантных рабочих мест, а также 5 представителей творческих и образовательных лагерей города Якутска и его пригородов.

Центр занятости населения оказывает материальную поддержку в размере 4396,5 руб. в месяц тем подросткам, которые трудоустроены по трудовому договору на предприятия, заключившие договора с Центром занятости населения.

Ежегодно растет численность подростков, желающих работать в летнее время, что подтвердил и нынешний фестиваль — обратились к работодателям около 1000 подростков.

К сожалению, по причинам, связанным с экономическим положением многих предприятий, работодателей, согласных создавать временные рабочие места для детей, становится меньше. Несмотря на это, по предварительным данным, около 30 работодателей планируют трудоустроить более 600 подростков в этом году. В приоритетном порядке будут приняты на работу дети из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, детей, состоящих на профилактическом учете.

Центр занятости обращается к руководителям частных и государственных предприятий, индивидуальным предпринимателям с призывом принять активное участие в организации трудовой занятости детей, тем самым внести свой вклад в развитие социальной политики нашего города — улучшение материального положения семей, трудового воспитания подрастающего поколения, профилактики правонарушения среди подростков.