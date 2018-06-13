Со двора начинается Родина

«С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе», согласно словам известной советской песни, начинается Родина. В День России жители домов по улице Кирова 7/3 и 7/4 и 7/2 убрали свой двор и детскую площадку. Это был первый субботник в этом году.

Активисты из числа жильцов давно хотят убрать старую советскую детскую площадку с покосившимися деревянными строениями и сделать себе настоящий красивый современный двор с безопасной детской площадкой и спортивными тренажерами.

Достичь этого можно только, если жильцы станут активными. К примеру, взять дворы домов на Ленина 7; 7/1; 7/2; 9/4. Там жильцы взяли все в свои руки и благоустроили свой двор в «образцово-показательный», выиграв гранты и попав в федеральную программу. Всего этого они добились только, объединив свои усилия и начиналось у них все с простого субботника.

Чтобы обрести такой же положительный опыт жильцы обратились с просьбой помочь в организации первого масштабного мероприятия к генеральному директору сети «Хозмаркет» Максиму Феоктистову и старосте вышеупомянутых домов, яркой общественнице, председателю правления общественной организации «Родительский совет г. Якутска», ответственному секретарю и члену Общественной палаты ГО «Город Якутск»Туяре Колесовой.

— Наш магазин с удовольствием отозвался на этот добрый призыв, потому что все мы родом из детства, — говорит Максим Владимирович Феоктистов. –Детям нужно играть на чистых и безопасных площадках. Поскольку я сам советский ребенок, помню, что в наши времена все во дворе знали друг друга, и часто выходили на субботники, вместе отмечали праздники. Это было здорово! Все жили, как одна большая семья и поэтому вся страна была единой и очень сплоченной. Я думаю, что провести такое объединяющее мероприятие в День России это очень символично и здорово!

Вместе с жильцами и детьми гости за какие-то полчаса очистили двор до неузнаваемости. Соорганизаторы из «Хозмаркета» привезли не только подарки, но и перчатки для уборки, большие мешки для мусора.

После веселого субботника под зажигательные мелодии к детям пришел (а может быть прилетел) настоящий Человек-паук! Он разыграл веселые игры и подарил всем-всем-всем игрушки и сладкие подарки.

Под занавес веселой уборки все жильцы расписались под заявлением в управу с просьбой о новой площадке.