Снявшие оленеводов со льдины спасатели будут награждены

Глава МЧС России Евгений Зиничев дал распоряжение наградить экипаж вертолета ведомства и спасателей, снявших в субботу с льдины в Якутии восемь оленеводов. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.

«Для их спасения мы вынуждены были направить вертолет за 300 км, с риском для жизни экипажа их спасли. Прошу предоставить необходимые документы для представления их (спасателей и экипаж вертолета) к ведомственным наградам», — сказал глава МЧС.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что в субботу с острова Большой Ляховский Булунского района оторвало льдину с восемью сотрудниками сельхозкооператива «Мултук», который занимается разведением оленей на острове. Оленеводы выехали на рыбалку и, когда ситуация осложнилась, связались по спутниковому телефону с главой общины, сообщив, что льдину оторвало и несет в море.

Им на помощь в ночь на воскресенье вылетел вертолет МЧС России, который к вечеру эвакуировал терпящих бедствие с дрейфующей льдины. Два оленевода были госпитализированы в Усть-Куйгинскую участковую больницу Усть-Янского района.