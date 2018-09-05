Снова праздник кино Якутии!

У нас, якутских кинематографистов – праздник. Наши Эдуард и Семен опять подарили нам чудо, покорив очередную (я сильно верю в это) высоту!

Только недавно мы радовались невероятному событию в жизни якутского кино – Гран При 40-го Московского международного кинофестиваля и приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI! И вот новое достижение – Монреаль, на котором ранее не удалось другому якутскому проекту!

Хочу напомнить, что любое такое достижение мирового уровня не приходит просто так. Это всегда строится на фундаменте, на ошибках и удачах предшественников, на возникновении школы кино, на кинобуме – когда кинопрокат дает возможность снимать новое кино.

Айсен Николаев недавно сказал, что«гораздо важнее создавать среду, в которой новые таланты смогут генерировать идеи и реализовывать проекты способные повторить успех якутского кино».И это подтверждается тем, как появилась среда, в которой созрели нынешние успехи якутского кино.

Напомню, первые якутские опыты в кино начались с работ Никандра Саввинова, Николая Сантаева, Анатолия Васильева. Алексей Романов, первый дипломированный якутский кинорежиссер, Вячеслав Семенов, Никита Аржаков, Геннадий Багынанов, Николай Васильев- эти режиссеры фактически основали школу нового якутского кино.

Потом пришли кинематографисты новой волны – Сергей Потапов, Сергей Зверев, Иннокентий Аммосов, Эдуард Новиков, ребята из творческой группы ДетСат – Дмитрий Шадрин с командой.

Поэтому сегодня можно радоваться за них всех, помянуть добрым словом тех, кого уже нет.

Я имел честь работать с Эдуардом и Семеном над документальным фильмом «Осуохай – танец солнца», который тоже был отмечен на разных фестивалях. Но главное – в этом фильме они максимально четко отразили дух нашего якутского Священного Осуохая, как никто другой и мы все, ценители древнего искусства Осуохай, безмерно им благодарны.

От имени якутских кинематографистов старшего и среднего поколений, от многотысячной армии участников Осуохай, от себя искренне поздравляю весь творческий коллектив фильма «Тойон кыыл»- режиссера Эдуарда Новикова, сценариста Семена Ермолаева, оператора Семена Аманатова, звукорежиссера Иннокентия Сивцева, художников Саргылану Скрябину и Сергея Слепцова, исполнителей главных ролей Зою Попову и Степана Петрова с очередным триумфом! Ждем новых работ, новых побед!

Для всей кинематографической Якутии начинается соцсоревнование – кто же получит первым Оскара?

Член Союза кинематографистов России и Республики Саха (Якутия), председатель общества «Осуохай» Александр Джурович Данилов