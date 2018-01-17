Снижены тарифы на железнодорожные перевозки по Якутии

Как сообщила пресс-служба АО «АК «ЖДЯ», со 2 января 2018 года вступил в силу приказ ФАС РФ от 12.12.2017г. № 1666/17 «Об установлении тарифов, сборов и плат за услуги, связанные с перевозкой грузов, и правил их применения при осуществлении перевозок грузов железнодорожным транспортом общего пользования, в том числе перевозок порожнего железнодорожного подвижного состава в составе грузовых поездов, с участием инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования АО «АК «ЖДЯ».

В соответствии с данным приказом тарифы за перевозку грузов с использованием двух инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования РЖД и ЖДЯ определяются за общее расстояние перевозки грузов, включая инфраструктуры ЖДЯ и РЖД, согласно действующим тарифам прейскуранта 10-01.

Выравнивание тарифов до общероссийского уровня дает значительное удешевление стоимости перевозок грузов с участием инфраструктуры ЖДЯ Нерюнгри-пассажирская — Томмот.

Информацию о новом порядке расчета тарифов по Прейскуранту 10-01 можно получить в службе грузовой и коммерческой работы АО «АК «ЖДЯ» по телефонам:

Единый номер дозвона на IP — ATC «ЖДЯ» — 8(4112)-31-80-81

Иванова Надежда Георгиевна, начальник отдела доходов — доб. номер 7086

Болотова Наталья Сергеевна, ведущий инженер отдела доходов — доб. номер 7088