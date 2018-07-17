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Финансы
17 июля 2018, 18:30
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Снижение ставок по кредитам в Алмазэргиэнбанке!

В наше короткое якутское лето надо успеть всё то, что было задумано зимой. Покупка техники для работы в огороде и на даче, строительство дома, да и просто отдых у моря – это задачи «номер один» для каждого из жителей нашей большой республики.

Алмазэргиэнбанк всегда идёт навстречу своим клиентам и в самый разгар лета предлагает оформить кредит по сниженной процентной ставке.

«Сезонное снижение ставок по потребительским кредитам – это уже традиция в нашем банке, особенно в летний период. Многие клиенты даже ждут этого снижения, чтобы оформить кредит на более выгодных условиях. Хочу сделать акцент на том, что мы снизили процентные ставки по всей линейке кредитов без обеспечения», — отметила директор Департамента розничного бизнеса Анна Алексеевская.

Так что, успевайте всё успеть и реализовать мечты с помощью Алмазэргиэнбанка!

Напоминаем, что заявка на кредит принимается по одному документу – паспорту гражданина Российской Федерации, рассмотрение которой происходит в течение рабочего дня. Остальные документы вы можете предоставить в банк уже после одобрения заявки. Для индивидуальных предпринимателей дополнительно к паспорту — Справка 3НДФЛ.

Адреса операционных офисов в городе Якутске:

  1. проспект Ленина, 10
  2. проспект Ленина, 22
  3. улица Ойунского, 11/1
  4. улица Кирова, 28/1
  5. улица Дзержинского, 26/4

Адреса дополнительных офисов в улусах и районах республики Саха (Якутия):

  1. г. Алдан, ул. Дзержинского, д.38
  2. с. Бердигестях, ул. С.Коврова, д.9
  3. с. Верхневилюйск, ул. 50 лет ЯАССР, д.11
  4. г. Вилюйск, ул. Ст. Аржакова, д.3
  5. г. Ленск, ул. Чапаева, д.60
  6. с. Майя, ул. Н.П. Докторова, д.29
  7. г. Мирный, Ленинградский пр., д.23
  8. с. Намцы, ул. Чернышевского, д.16
  9. г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.21
  10. п. Нижний Бестях, ул. Ленина, д.44
  11. г. Нюрба, ул. Советская, д.65
  12. г. Покровск, ул. Неустроева, д.1а
  13. с. Сунтар, ул. Ленина, д.25а
  14. п. Усть-Нера, ул. Ленина, 25, строение 1
  15. с. Чурапча, ул. Октябрьская, д.22
  16. с. Ытык-Кюель, ул. Мординова, д.24

Адреса дополнительных офисов в ДВФО:

  1. г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 163
  2. г. Владивосток, Океанский проспект, 17, офис 103

Более подробно с условиями потребительского кредитования в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО вы можете ознакомиться  в операционных офисах и на сайте www.albank.ru .

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ №2602 от 08.06.2015 г.

www.albank.ru

Call-центр 34-22-22

Бесплатная горячая линия 8-800-100-34-22

Источник: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. На правах рекламы.
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