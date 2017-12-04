«Снежные» красавицы Якутии: Не бойтесь мечтать и оставайтесь собой в любой ситуации

В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» 3 декабря в Центре спортивной подготовки «Триумф» стали известны имена победительниц республиканского конкурса красоты «Снежная краса Якутии-2017».

Отборочный этап прошел 1 декабря. Участницы выступили в трёх группах: представительницы народа саха, славянских народов, народов Севера Якутии.

«В конкурсе участвует 21 девушка, по 7 конкурсанток в каждой национальной группе. Определены 3 равнозначные победительницы, удостоившиеся титула «Снежная краса Якутии — 2017». Также были выбраны обладательницы номинации «Топ-9». Конкурс организован для содействия сохранения и совершенствования национальных образов красоты коренных народов республики», — рассказал председатель республиканской общественной организации «Айсар», директор театра мод «Айыы-Куо» Александр Григорьев-Саалтааны.

Среди представительниц народов Севера Якутии победила Елена Авелова, славянских народов – Анна Кудашова, народа саха – Иванна Анисимова. Во время церемонии награждения девушки продемонстрировали наряды от известного якутского художника-модельера Леной Гоголевой, которые станут переходящим достоянием конкурса вместо традиционной короны.

«Мне 20 лет, родом из Алданского района, студентка СВФУ 3 курса Педагогического института. По национальности эвенкийка. Впервые приняла участие в конкурсе такого уровня. С девушками жили в хостеле, проводили дефиле в различных нарядах и меховых изделиях. Не ожидала, что выиграю, очень рада», — говорит Елена Авелова.

«Меня зовут Анисимова Иванна, я из Нюрбинского района, с. Малыкай. Студентка 2 курса педагогического института СВФУ. Это мое первое участие в таком большом конкурсе красоты. Появилось много знакомств. Всегда надо оставаться собой, думать о хорошем и не обращать внимание на трудности, эти качества мне помогли победить», — говорит девушка.

Третья красавица Анна Кудашова в этом году закончила Якутский сельскохозяйственный техникум по специальности земельно-имущественные отношения. О конкурсе узнала из социальных сетей, зашла на сайт и оставила заявку.

«Ничего не бойтесь, идите к своим целям, мечтам. Если вы этого хотите, все обязательно сбудется», — говорит она.