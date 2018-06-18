Снежная буря накрыла Эвено-Бытантайский улус

В Эвено-Бытантайском улусе бушует ветер скоростью 10-17 метров в секунду. Идет сильный снег.
Местные жители не удивляются зимней непогоде в середине июня. Как указывают некоторые старожилы, снег пойдет на пользу: благодаря ему теперь можно рассчитывать на рост ягод.
Жители подготовились к ветру и непогоде благодаря своевременному предупреждению. Как показывает прогноз погоды, в скором времени в районе ожидается потепление.
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