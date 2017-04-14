Снегозапасы существенно превышают норму! «Сахаэнерго» готовится к половодью

АО «Сахаэнерго» завершает подготовку к прохождению весеннего паводка. В апреле в рамках этой работы компания проведет противопаводковые учения. Мероприятие пройдет в рамках общего плана подготовки энергообъектов к весеннему половодью.

К командно-штабным учениям по прохождению паводка будут привлечены сотрудники энергообъектов Колымо-Индигирской группы. В целом в мероприятии будут задействованы более 500 сотрудников и более 80 единиц спецтехники, в том числе плавсредства. Учения пройдут во взаимодействии с органами муниципальной власти и МЧС.

В АО «Сахаэнерго» подготовка и безаварийный пропуск весеннего паводка 2017 года, является особо важным направлением деятельности. В компании разработан план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводка, по которому ведется подготовка всех филиалов предприятия. Мероприятия плана направлены на минимизацию ущерба, своевременный вывод подтопляемых энергообъектов из работы, перенос оборудования на вышерасположенные места. На объектах, находящихся в зоне угрозы подтопления, энергетики проводят работы для обеспечения их безопасной эксплуатации и надёжного функционирования.

По данным компании, в этом году в ряде районов снегозапасы существенно превышают норму. Так, в бассейне реки Олекма, верхнем и среднем течении реки Лена, в верховьях рек Яна и Индигирка снегозапасы превышают норму в полтора раза, на северо-востоке Якутии (бассейн рек Яна, Индигирка, Колыма) превышают среднемноголетние значения на 100-200%. Толщина льда на реках региона в пределах нормы. Уровни водности рек, при которых происходил ледостав, зафиксированы в пределах среднемноголетних значений, за исключением рек Алдан, Колыма и в нижнем течении реки Лена, где уровни воды выше нормы на 0,5-1,7 м. Глубина промерзания рек в пределах нормы.

АО «Сахаэнерго» обеспечивает бесперебойным теплом и электроэнергией жителей 23 районов Якутии — территорию в 2,4 млн кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 105 тыс. человек. В состав предприятия входят 136 электростанции общей мощностью 199,9 МВт. Протяженность линий электропередачи, обслуживаемых АО «Сахаэнерго», составляет 2067 километров. Является 100% дочерним обществом ПАО «Якутскэнерго».