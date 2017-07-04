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4 июля 2017, 13:46
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Смягчен приговор китаянке, похитившей на выставке якутский бриллиант

Санкт-Петербургский городской суд смягчил приговор гражданке Китая Лю ЛИМЭЙ, похитившей с ювелирной выставки якутский бриллиант за 6 млн рублей, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
«Суд изменил приговор Пушкинского районного суда в отношении Лю Лимэй. Осужденной снижено наказание с трех до двух лет в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.
Кража драгоценного камня со стенда «Бриллианты Якутии» на выставке ювелирной индустрии Junwex в «Экспофоруме» была совершена 1 февраля. По версии следствия, бриллиант стоимостью 6 млн рублей был украден тремя гражданами Китая.
На самой выставке фигуранты дела якобы разыграли сцену: они долго изучали камень и спорили о его стоимости. Затем они незаметно подменили бриллиант: 30-летняя китаянка Лю Лимей передала его стоящему рядом соотечественнику, который якобы проглотил его. После этого туристы отказались от покупки и ушли. Таким образом, на месте камня оказался ограненный фианит, который к группе драгоценных камней не относится.
Однако сотрудники службы безопасности заподозрили неладное и задержали 30-летнюю китаянку прямо на выставке, ее сообщник был схвачен в аэропорту «Пулково». Мужчина был отправлен в больницу, однако врачи не смогли найти в его организме похищенный бриллиант. Судьба камня неизвестна до сих пор.

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Источник: http://www.rosbalt.ru/piter/2017/07/03/1627647.html
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