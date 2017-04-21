Сможет ли женщина стать мэром Якутска?

21 апреля Оргкомитет принял заявление у еще одного участника предварительного голосования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на пост главы городского округа «город Якутск».

О своем желании принять участие в партийном мероприятии изъявила директор ООО «Праздник жизни», председатель Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия)» Татьяна ТЫМЫРОВА:

— Цель одна – улучшить качество жизни наших горожан, чтобы наш город развивался и в нем было комфортно жить. Развитие столицы республики вижу через развитие бизнеса всех уровней. Это моя позиция.

На 21 апреля зарегистрированы пять участников: действующий глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, молодой предприниматель Николай ПОТАПОВ, телеведущий Андрей И (ХОРОШЕВ), молодогвардеец Святослав СОФРОНЕЕВ и предприниматель Ирина ВЫСОКИХ.

Прием заявлений на предварительное голосование на должность главы столицы – до 27 апреля включительно, по адресу:

г.Якутск, ул.Аммосова, 18, каб.4/4. Телефон: 421-421.

Время приема документов:

— понедельник-пятница с 9.00 до 18.00

— с перерывом на обед с 13.00 до 14.00

— суббота, воскресенье — выходные дни

Участвовать в предварительном голосовании может любой человек, который не состоит в другой политической партии или беспартийный, не имеет судимости — даже погашенной. Если этого кандидата изберет большинство жителей, партия «Единая Россия» поддержит и выдвинет его кандидатуру на выборы.