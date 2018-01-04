Смотрите утром «Новогодний Музыкальный Якутск»! 

Музыкальная телепередача на канале «Звезда» преподнесёт новогодний взгляд с телеэкрана ушедших от нас и любимых артистов якутской эстрады.

В своём праздничном новогоднем выпуске «Музыкальный Якутск» автор и ведущий Владимир Индигирский придерживается своей любимой цитаты:

«Я не скажу тебе, что значит дружба, Мне кажется, слова излишни тут. Ты лишь спроси меня о том, что тебе нужно, И я приду, когда другие не придут».

Смотрите новогодний выпуск «Музыкальный Якутск» сегодня в четверг, 4 января 2018 года в 10.35, и вы останетесь довольны просмотром любимой передачи на канале «Звезда».