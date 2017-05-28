Смотрите «Музыкальный Якутск»

Приглашаем всех горожан посмотреть телепередачу «Музыкальный Якутск», где автор и ведущий Владимир ИНДИГИРСКИЙ приглашает телезрителей окунуться в атмосферу праздничного концерта победителей ХVIII–летнего конкурса «Поющая Туймаада — 2017».

Сегодня, в первой части программы Вас ждёт выступление:

Народного хора ветеранов тыла и труда г. Якутска; хора “Арчы” ЦДК «Арчы Дьиэтэ», хора Хатасской СОШ, хорового коллектива Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство РС(Я)»; младшего хора хорового отделения ДШИ ГО «Жатай», Хора русской песни «Раздолье»; мужского ансамбля НВК; Концертного хора ДШИ№2 ГО г. Якутск; Муниципального хора ГО «Жатай»; Вокального ансамбля «Туйма» (п. Тумул, Усть-Алданский); Хор старшего поколения с. Ытык-Кюель Таттинского улуса; вокальный ансамбль «Лира» Усть- Алданского улуса; вокальный ансамбль «Туhулгэ» с. Танда Усть- Алданского; женский вокальный ансамбль «Ай-ыллаа» центра Досуга «Алгыс» г. Вилюйск, мужской вокальный ансамбль «Дуорай» ЦД «Чороон» с Аппаны, Намского улуса .

Передача выйдет в эфир, сегодня, в воскресенье, 28 мая в 23.05. Повторяем, что передача «Музыкальный Якутск» выходит только на канале «Звезда». Не пропустите!

Источник: ТО «Сулус-Медиа»