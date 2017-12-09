СМИ — Выживший мужчина был отцом 2-летней девочки, погибшей в ДТП

НВК САХА – Мужчина – пассажир, оставшийся в живых после крупного ДТП в Мегино-Кангаласском районе Якутии, 1992 года рождения, является отцом 2-летней девочки, которая погибла в этом ДТП. Об этом НВК «Саха» сообщил собственный корреспондент со ссылкой на источники.

«Отец с дочерью были пассажирами этого такси, которое попало в ДТП. Он сейчас в больнице находится в шоковом состоянии, они ехали вдвоем в этом такси», – передает он.

Ранее сообщалось, что у выжившего молодого человека, пассажира УАЗика, 1992 года рождения перелом бедренной кости со смещением, ушиб голеностопа и шоковое состояние.

Также выжила девушка, которая 8 декабря, в день аварии, справила свое 28-летие. Она сама на попутной машине после ДТП доехала до больницы, у нее диагностирован перелом бедренной кости со смещением, перелом позвонка, закрытая черепно-мозговая травма.

В больнице находится и водитель КАМАЗа, состояние которого оценивается как стабильное, у него перелом верхней челюсти, ушиб головного мозга, травматический шок. По неофициальным данным, водитель КАМАЗа ехал по своей полосе без включенных фар и при выезде на встречную полосу водитель микроавтобуса не заметил грузовик.

По уточненным данным, в УАЗике ехали 11 человек, в том числе маленькая двухлетняя девочка, которая погибла и погибли 9 человек. По факту ДТП в Мегино-Кангаласском районе прокуратура проводит проверку соблюдения требований закона в части обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

СУ СК по республике возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту гибели людей в дорожно-транспортном происшествии в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия).

Известно, что среди пассажиров УАЗ были выпускники Таттинского лицея им. А.Е. Мординова, которые ехали в Ытык-Кюель на 25-летний юбилей школы. Как сообщается, машина полностью обгорела, после тушения тела погибших полностью примерзли к кабине автомобиля, поэтому УАЗ эвакуировали в теплый гараж. После того, как машина отогреется, будет произведена выемка и опознание тел. С родственниками и близкими погибших работают психологи МЧС.

В Таттинском районе объявлен трехдневный траур в связи с трагическими событиями, унесших жизни жителей района.