СМИ России: разбросанное в болотах Якутска золото начали нелегально продавать?

Золото, упавшее из самолета Ан-12 в Якутии, начали незаконного продавать. Об этом пишет «Московский комсомолец«. Ранее сообщалось, что инцидент произошел 15 марта, когда воздушное судно взлетало. Произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза, в итоге рассыпались несколько тонн золотых слитков.

Владелец кладоискательской конторы Владимир Порываев рассказал изданию о большом количестве заявок на металлодетекторы. Он связывает это с произошедшим инцидентом, несмотря на сообщения о том, что все золото собрано с взлетно-посадочной полосы.

«За долгие годы работы нашей конторы мы никогда еще не получали заказы на металлодетекторы из Якутска, там же с этой дорогостоящей техникой «охотится» не на что, тем более зимой! А тут – одна за другой заявки поступают. В частности, я совершенно уверен, что широко растиражированные кадры с взлетно-посадочной полосой, усеянной выпавшими из самолета слитками, не отражают всей картины. Если сопоставить все имеющиеся факты, становится ясно: основная часть золота, вывалившегося из грузового отсека Ан-12, упала уже в окрестностях аэродрома. Там, среди заснеженных полей и зарослей деревьев упавшие с неба сокровища и нужно искать», — цитирует «МК» Порываева.

Он также предположил, что какое-то количество золотых слитков нелегалам удалось отыскать среди сугробов, ссылаясь на информацию, появляющуюся в соцсетях от кладоискателей.

«Один из «металлодетектористов» еще до происшествия в Якутске сообщал в соцсетях, что собирается к новому полевому сезону основательно обновить снаряжение. А чтобы добыть для этого деньги, вынужден заложить коллекцию антикварных находок, которую собирал на протяжении долгих лет. Еще одна весточка от него появилась сразу после ЧП. Он обращался ко всем коллегам с предложением: собираю компанию для срочного вылета в Якутск. После этого он пропал из эфира на несколько дней, а потом – вернулся и практически сразу же выкупил из залога свою коллекцию. Потом удалил свои аккаунты и залег на дно», — рассказал Порываев.

Он сделал вывод, что у кладоискателя за короткий срок появилась большая сумма денег. По мнению Владимира, найдено еще не все золото, упавшее с самолета. Он полагает, что весной, когда снег растает, будет наблюдаться еще один «всплеск активности» среди старателей. Люди будут искать золото в болотистой местности, ведь, по его словам, упавшие с большой высоты тяжелые слитки могли залечь глубоко — сначала под снег, а с наступлением тепла — в землю, сообщает РЕН ТВ.