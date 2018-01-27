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26 января 2018, 23:53
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СМИ рассказали о многоходовке «Крузаком» экс-министра финансов

В прошлом году бывший министр финансов Якутии, генеральный директор ГАУ «Якутлесресурс» Вадим НОВИКОВ воплотил хитроумную схему, которая позволила прилично заработать, ничего не потеряв, сообщает News.Ykt.Ru.

Шаг 1. Продажа «Крузака» Вадима Новикова

Свой подержанный Land Cruiser 200 2008-го года выпуска Вадим Аркадьевич продал дочерней фирме возглавляемого им госпредприятия ООО «Таймстрой+» (располагается в том же здании, что и основное госучреждение), главным учредителем которой выступает ГАУ «Якутлесресурс» (75% доли в уставном капитале). Сделка состоялась в октябре 2017 года, автомобиль был оценен в 2,5 млн. рублей. Чтобы не было лишних вопросов, за несколько дней до продажи «двухсотку» переоформили на зятя Новикова.

Шаг 2. Продажа «Крузака» «Якутлесресурса»

Через пару недель после описанной выше сделки, Новиков с разрешения МИЗО издал приказ о продаже казенного Land Cruiser — служебной машины «Якутлесресурса» с аукциона. Такой же «двухсотки», находящейся на балансе предприятия, но только годом свежее — 2009 г.в. и с «красивыми» номерами Н777ЕС14
Единственным человеком, кого заинтересовало предложение о покупке японского внедорожника 2009 г.в. за 1 млн. 195 тыс. рублей (оценка ниже рыночной примерно на 500 т.р. — от ред.), стала мать зятя НОВИКОВА — Марианна ФЕДОТОВА, вдова бывшего руководителя ОАО «РИК» Александра ФЕДОТОВА.

Шаг 3. Аренда бывшего «Крузака» Вадима Новикова

История сомнительных сделок продолжилась. Приобретенный у зятя Новикова Land Cruiser дочернее госпредприятие ООО «Таймстрой+» стало сдавать в аренду своему главному учредителю ГАУ «Якутлесресурс». В месяц такая аренда обходится в 96 тыс. рублей, при этом в сумму не вкладываются затраты на водителя.

Зачем предприятию понадобилось продавать собственный автомобиль, чтобы брать в аренду такой же? Спустя год сумма, отданная за аренду, превысит стоимость, за которую продали внедорожник «Якутлесресурса». Почему казенный «Крузак» 2009 г.в. отпустили частному лицу, аффилированному с руководителем, за 1 млн 195 тыс. рублей, а бывший «Крузак» Новикова 2008 г.в. купили за счет предприятия по цене 2 млн 500 тыс. рублей? И, наконец, по какой причине дочерняя фирма сдает автомобиль в аренду своему учредителю, вместо того, чтобы передать в оперативное управление или сдавать по формальной стоимости? Вопросы, увы, риторические.

Бунт

При этом сотрудники ГАУ «Якутлесресурс» встретили Новый год, не получив зарплату. С ними рассчитались лишь в январе, после вмешательства прокуратуры. Недовольные люди написали анонимное обращение к главе Якутии Егору БОРИСОВУ (под письмом 11 подписей — от ред.), а также в региональное антикоррупционное управление с просьбой об увольнении руководителя, который, по их словам, не принимает должных мер для экономического оздоровления предприятия и часто не бывает на работе без уважительной причины.
О письме узнал Вадим Новиков, после чего в адрес Ил Дархана ушло уже другое обращение, но уже хвалебное.

Вадим Новиков, генеральный директор ГАУ «Якутлесресурс»:
— Это обращение — анонимка, один человек написал, он у нас не работает. Это он за всех там подписался и во все инстанции отправил. Этим сейчас компетентные органы занимаются и тем, кто написал, тоже занимаются. Это поклеп, специально выводят на обсуждение.

— Вадим Аркадьевич, как ваш автомобиль попал к зятю?
— Я ему на свадьбу подарил. Я после инфаркта, на больничном. Потом узнавал (о продаже автомобиля ООО «Таймстрой+» — от ред.) — все оценки есть, цена не завышена и не занижена.

— А зачем предприятию понадобилось покупать ваш бывший внедорожник, если у ГАУ «Якутлесресурс» уже был на балансе такой же по классу автомобиль?
— Та машина — трижды полностью уничтоженная, перевернутая, больше двухсот тысяч пробега. Поэтому решили продать. Что касается цены, то оценку не мы делаем.

— Зачем брать в аренду купленный дочерней фирмой автомобиль?
— Сами (ГАУ “Якутлесресурс» — от ред.) не можем купить машину. «Таймстрой+» оказывает аутсорсинговые услуги, не только по транспорту, но и по охране, по хозяйственной части. Это одна из их функций.

— В обращении говорится о задержке зарплаты. Чем это вызвано?
— Задержки особой не было, полмесяца примерно.

— В письме указано, что коллектив заставили подписаться под хвалебным обращением к Ил Дархану.
— Я за своих работников не отвечаю, никого не вынуждал, они сами написали.

— Там также отмечается, что после всего этого вы приобрели новый Land Cruiser 2017 г.в. Это правда?
— Автомобиль был приобретен в кредит, это произошло еще в сентябре, т.е. до этих сделок.

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Источник: Полностью статью читайте: http://news.ykt.ru/article/67770?bottom=news_popular
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