СМИ: личность мужчины с девочкой в багажнике установлена

Мужчина, у которого в багажнике машины лежал ребенок, установлен; это отец ребенка. Об этом News.Ykt.Ru рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

«Полицейские продолжают проверку. В данное время группа оперативников и сам мужчина беседуют в доме задержанного. Подробности выясняются», — сказал собеседник редакции.

Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия):

По распространяющимся в соцсетях изображениям, на которых запечатлены кадры с системы видеонаблюдения автозаправки, расположенной на пересечении Объездного шоссе и Вилюйского тракта, сотрудниками полиции проводится проверка.

Объявлен план «Перехват».: