Смертельный пожар в котельной Бердигестяха: возбуждено дело

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее смерть и крупный ущерб).

По данным следствия 27.01.2018 около 20 часов 50 минут в котельной «Районного исполнительного комитета» Горного филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)», расположенной в с. Бердигестях, в результате нарушения правил безопасности, произошел хлопок газовоздушной смеси, приведший к возгоранию, что повлекло остановку работы котельной и прекращению подачи тепловой энергии.

В результате произошедшего оператор котельной погиб.

В с. Бердигестях Горного улуса Республики Саха (Якутия) введен режим чрезвычайной ситуации. Жильцы домов эвакуированы в МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа имени С. П. Данилова» и МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия».

Для восстановления подачи тепла на 26 административных, хозяйственных объектах и 30 жилых домах из г. Якутска направлена передвижная модульная котельная.

В настоящее время следственно — оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Назначены необходимые экспертные исследования, проводятся допросы свидетелей.