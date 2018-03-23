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23 марта 2018, 14:30
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Смертельные ДТП: Минтранс Якутии ударит по нелегальным перевозчикам

В Якутии, несмотря на снижение дорожно-транспортных происшествий, обстановка на дорогах остается сложной из-за личной безответственности водителей. Особое беспокойство вызывают нелегальные перевозки пассажиров и участившиеся аварии на междугородних маршрутах.

«Тяжесть ДТП у нас очень высокая. Много резонансных эпизодов произошло с нелегальными перевозчиками пассажиров», — констатировал на выездном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семен Винокуров.

С начала года с участием перевозчиков пассажиров в дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах республики погибли 9 человек и 22 получили ранения.

На днях проблему рассмотрели на встрече с участием контрольных органов и предпринимателей. Как отметила гендиректор автовокзала Якутска Саргылана Готовцева, обществу важно знать, что легальные перевозчики осознают ответственность и способны обеспечить комфортную и безопасную доставку пассажиров до места назначения. Билеты можно купить предварительно на сайте автовокзала. Время отправления производится строго по расписанию. Всего на базе учреждения работают 118 субъектов ИП, которые следят за технической исправностью транспортных средств, а водители проходят обязательные предрейсовый и послерейсовый медосмотры.

Один из таких легальных предпринимателей – директор АТП «Аргыс» Макар Николаев. Он подчеркнул, что каждый его автобус имеет тахограф, благодаря которому можно контролировать режим труда и отдыха водителей, а также соблюдение скорости в пути.

«За 5 лет по расписанию было перевезено 25 тысяч пассажиров по направлению Якутск – Верхневилюйск — Нюрба и обратно с соблюдением всех мер безопасности, в общей сложности пробег составил 1,5 млн км. Наш транспорт, всего 4 автобуса ПАЗ, приобретен по спецзаказу у завода-изготовителя с учетом дальних поездок и дорожных условий: оборудован комфортными креслами, багажными отделением и полками», — рассказал предприниматель.

Участники встречи подчеркнули важность продолжения работы по обеспечению безопасности дорожного движения и развитию автомобильных пассажирских перевозок в целом. При этом были определены перспективы работы на 2018 год. Прежде всего планируется внести изменения в федеральное и республиканское законодательство, касающиеся повышения ответственности нелегальных перевозчиков. Кроме того, обращалось внимание на усиление сотрудниками ГИБДД и Ространснадзора контрольно-надзорной деятельности. Были намечены меры, способные изменить имеющиеся негативные тенденции и сделать пассажирский транспорт общего пользования удобным, современным и безопасным.

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Источник: ЯСИА, автор Аркадий Васильев, http://ysia.ru/glavnoe/smertelnye-dtp-mintrans-yakutii-udarit-po-nelegalnym-perevozchikam/
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