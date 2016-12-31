Смертельное ДТП в Якутске

31 декабря в 8 часов 55 минут в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» поступила информация о том, что на перекрестке улиц Хабарова и Богатырева водитель «Тойоты» на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 55-летняя женщина получила смертельные травмы.

Водитель автомобиля «Тойота Сурф Хайлюкс» с места происшествия скрылся и через несколько минут был задержан инспекторами ОБ ДПС ГИБДД на ул. Чернышевского. За рулем иномарки находился 24-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Ранее автомобилист уже был судим за угон, а также неоднократно задерживался сотрудниками полиции за нетрезвую езду и оставление места ДТП.

По данному факту следственным отделом МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека». Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.