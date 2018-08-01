Смертельное ДТП в Якутии: Третий пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии

Третий пострадавший в ДТП в Алданском районе Якутии находится в крайне тяжелом состоянии. С места аварии он был оперативно доставлен в Алданскую ЦРБ. Об этом корреспонденту телеканала «Якутия 24» сообщили в пресс-службе Минздрава Якутии.

«В аварии пострадали три человека, один из них скончался на месте. Второй был оперативно доставлен в Нижнекуранахскую ЦРБ, где впоследствии скончался. Третьего пострадавшего доставили в Алданскую ЦРБ, он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном размере», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщал телеканал «Якутия 24», авария произошла 1 августа на трассе Алдан — Томмот в районе поселка Нижний Куранах.