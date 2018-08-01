Смертельное ДТП в Якутии: Третий пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии

Третий пострадавший в ДТП в Алданском районе Якутии находится в крайне тяжелом состоянии. С места аварии он был оперативно доставлен в Алданскую ЦРБ. Об этом корреспонденту телеканала «Якутия 24» сообщили в пресс-службе Минздрава Якутии.
«В аварии пострадали три человека, один из них скончался на месте. Второй был оперативно доставлен в Нижнекуранахскую ЦРБ, где впоследствии скончался. Третьего пострадавшего доставили в Алданскую ЦРБ, он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном размере», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщал телеканал «Якутия 24», авария произошла 1 августа на трассе Алдан — Томмот в районе поселка Нижний Куранах.
Два человека погибли в результате ДТП в Алданском районе Якутии. Инцидент произошел 1 августа на трассе Алдан — Томмот в районе Куранаха. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили очевидцы происшествия. По их словам, произошло лобовое столкновение автомобилей. На данный момент информация уточняется. #нвксаха #Якутия_24
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