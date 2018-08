Смертельное ДТП в Якутии: Третий пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии

Два человека погибли в результате ДТП в Алданском районе Якутии. Инцидент произошел 1 августа на трассе Алдан — Томмот в районе Куранаха. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили очевидцы происшествия. По их словам, произошло лобовое столкновение автомобилей. На данный момент информация уточняется. #нвксаха #Якутия_24

A post shared by НВК САХА (@nvksakha) on Aug 1, 2018 at 12:39am PDT